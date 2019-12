Atleticom We Run Rome 2019: tutto pronto. E dopo ci sarà la festa con We Dance Rome

Roma – Mancano solo poche ore all’appuntamento più atteso per tutti gli amanti del running e dello sport all’aria aperta: l’Atleticom We Run Rome. La città più bella del mondo, un percorso spettacolare tra le meraviglie del centro storico di Roma, la vigilia di Capodanno, gli ingredienti fondamentali per vivere una giornata indimenticabile ci sono tutti.

Da ogni parte d’Italia, e anche dall’estero, in tantissimi si stanno già organizzando per trascorrere l’ultimo giorno dell’anno nella Capitale correndo attraverso le strade dell’Atleticom We Run Rome 2019. Dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo di nuovo alle Terme di Caracalla.

Ancora una volta un fiume colorato (quest’anno sarà azzurro) e festante di uomini, donne e bambini inonderà le strade di Roma. Giunta alla IX edizione, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km, è il fiore all’occhiello di Atleticom, gode dei patrocini del Comune di Roma, della Regione Lazio, del CONI, si svolge sotto l’egida della Fidal, è inserita nel calendario nazionale ed è insignita del riconoscimento di Fidal Silver Label.

L’anno scorso ben 9300 atleti alla partenza hanno accompagnato al traguardo l’azzurro Daniele Meucci, chiamato quest’anno a difendere il titolo conquistato nel 2018 al termine di una straordinaria rimonta che ha esaltato i tantissimi appassionati presenti lungo tutto il percorso. In campo femminile il successo è andato alla favoritissima della vigilia Lonah Chemtai Salpeter. La lista ufficiale dei top atleti ai nastri di partenza dell’Atleticom We Run Rome 2019 é in allegato.

LA “MAGLIETTA INTELLIGENTE”

Tanti i partner di questa IX edizione dell’Atleticom We Run Rome 2019. A partire dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, la Sapienza Università e l’Inail con il progetto “Sense Risc Project”. L’obiettivo è lo sviluppo di un sistema indossabile in grado di monitorare parametri vitali e capace di allertare il runner per prevenire incidenti. I sensori posti sulla maglietta, in nanomateriali a base di grafene, registrano i movimenti della gabbia toracica e raccolgono in tempo reale valori legati all’attività respiratoria.

I ricercatori hanno inoltre messo a punto una scheda elettronica che acquisisce ed elabora il segnale trasmesso dai sensori insieme a sofisticati algoritmi di calcolo per stimare la frequenza respiratoria. La maglietta “intelligente” sarà indossata durante la We Run Rome da tre atleti.

Grazie a loro i ricercatori delle tre istituzioni coinvolte potranno mettere a punto le tecnologie previste dal progetto che durerà fino al 2021. Al termine della gara, presso lo stand del progetto, saranno mostrati gli andamenti della frequenza respiratoria e cadenza del passo degli atleti monitorati. Per maggiori informazioni: https://web. uniroma1.it/senseriscproject/

REFEREE RUN – Gli arbitri dell’AIA alla ATLETICOM WE RUN ROME

Anche quest’anno l’Atleticom We Run Rome ospiterà gli arbitri di calcio per la terza tappa della Referee RUN, una vera e propria corsa nella corsa. Saranno circa 200 gli arbitri che correranno la IX edizione dell’Atleticom We Run Rome. Tra coloro che hanno già confermato la loro presenza alla IX edizione dell’Atleticom We Run Rome, gli arbitri di serie A Federico La Penna e Fabrizio Pasqua, Valerio Marini e Francesco Fourneau appartenenti alla CAN B ma che hanno già diretto varie gare nella massima serie, l’assistente internazionale Ve ronica Vettorel , il presidente della sezione Roma 1 Roberto Bonardo ed il presidente del CRA Lazio Giulio Dobozs entrambi hanno scelto di correre con i figli piccoli.

ATLETICOM WE RUN ROME sposa il progetto della COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO

Quest’anno la IX edizione dell’Atleticom We Run Rome sposa il progetto della Comunità di Sant’Egidio. La manifestazione sportiva, infatti, insieme alla Comunità di Sant’Egidio, sostiene concretamente le necessità di chi è in difficoltà nella nostra città. Con l’iscrizione sarà possibile fare una donazione che servirà alla preparazione della cena itinerante del 31 dicembre, momento nel quale la presenza fedele e amichevole di Sant’Egidio durante tutto l’anno verso chi è in difficoltà, acuita dall’isolamento e la distanza, si manifesta in tutta la sua carica di amicizia.

RITIRO PACCHI GARA

Il ritiro pacchi gara si svolgerà fino al 30 dicembre presso il centro culturale Videocittà, ex Caserma Guido Reni, in via Guido Reni 7 a Roma, dalle 10.00 alle 21.30. Solo ed esclusivamente per i non residenti ci sarà la possibilità del ritiro a Caracalla la mattina del 31 dalle 9.00 alle 13.00.

Tutti i runners riceveranno al traguardo dell’Atleticom We Run Rome 2019 (sia i partecipanti della 10km che quelli della 5km) l’esclusiva medaglia della gara.

Le iscrizioni all’Atleticom We Run Rome potranno essere effettuate, fino al 30 dicembre, online sul portale www.werunrome.com, e direttamente al villaggio allestito alle Terme di Caracalla la mattina dell’evento, ma solo in caso di disponibilità di pettorali.

WE DANCE ROME: L’ultima notte – New New Year Eve Party

E al termine della corsa, dalle ore 23.00, via alla festa vera e propria con la We Dance Rome: una notte speciale di musica ed energia con le hits più ritmate dal ’90 ad oggi, presso la Ex Caserma G. Reni, in via Guido Reni, 7. Un’area militare dismessa e rimodernata per l’ultima festa dell’anno, nel quartiere Flaminio, nel centro della capitale, all’ombra del Museo Maxxi. Un festival di luci, colori, musica e intrattenimento, con special guest dal mondo della radio, della musica e del cinema, visual show, proiezioni, dj set e tanto altro. In consolle, insieme ai resident di 2000 MANIA, 2 super ospiti: Nicola Teknick Perilli (from DSR) e Davide Berton (from (DSR).

MODALITA’ D’INGRESSO: 25€ – Party con accesso all’evento dalle 23.00.