Auditorium e Casa Jazz, ecco lista appuntamenti

Roma – Prima settimana di marzo all’insegna della musica jazz e delle Lezioni di Rock, di Ascolto, di Storia e di Arte all’Auditorium e alla Casa del jazz, a Roma. Dalla travolgente Big Fat Orchestra capitanata dal trombonista Massimo Pirone che esegue brani di Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Barbara Streisand (2 marzo) al quartetto di Emile Parisien, uno dei piu’ importanti protagonisti del jazz francese e internazionale che presenta il nuovo album Double Screening (4 marzo), dal ritorno del Roberto Gatto Perfect Trio con all’attivo l’album Starship for lovers edito dall’etichetta Parco della Musica Records (5 marzo) alla Mambo Puente Latino Orquesta diretta da Elvio Ghigliordini (6 marzo), dall’ensemble di percussioni di Stefano Rossini Batuque Percussion (6 marzo) al concerto dedicato al grande Horace Silver della New Talents Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini con la partecipazione straordinaria di Fabrizio Bosso (7 marzo), sono veramente tante le occasioni per ascoltare musica jazz.

E le occasioni non mancano come sempre alla Casa del Jazz dove sono attesissimi Bob Reynolds, il sassofonista tenore della band plurivincitrice di Grammy, Snarky Puppy (2 marzo) e Craig Taborn, uno dei piu’ quotati pianisti della sua generazione (4 marzo). Per le Lezioni in settimana si potra’ assistere a: Lezione di Ascolto su valvole e transistor (5 marzo), Lezione di Rock dedicata sempre ai Beatles e al loro “Rubber Soul” (7 marzo), e domenica 8 marzo tris di lezioni: Lezione di Storia con Emilio Gentile sul quartiere dell’EUR (8 marzo), Lezione di Arte sempre dedicata quest’anno a Raffaello con Silvia Ginzurb e Lezione di Jazz a cura di Stefano Zenni su Ella Fitzgerald. FONDAZIONE MUSICA PER ROMA APPUNTAMENTI 1- 8 MARZO 2020 AUDITORIUM E CASA DEL JAZZ CONFERENZA STAMPA LIBRI COME FESTA DEL LIBRO E DELLA LETTURA MERCOLEDI’ 4 MARZO ORE 12.30 SALA OSPITI AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

E ancora: AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ANNULLATO Domenica 1 marzo David August D’angelo Sala Petrassi ore 21 Il termine per il rimborso e’ il 12 marzo presso il punto vendita d’acquisto Domenica 1 marzo Lucio Corsi Cosa faremo da grandi? Teatro Studio Borgna ore 21 CONCERTO SPOSTATO AL 4 GIUGNO Lunedi’ 2 marzo Romina Falconi Biondologia Sala Petrassi ore 21 Lunedi’ 2 marzo The most beautiful songs ever Big Fat Band diretta da Massimo Pirone Teatro Studio Borgna ore 21 Mercoledi’ 4 marzo Emile Parisien Quartet Teatro studio Borgna ore 21

Giovedi' 5 marzo Roberto Gatto Perfect Trio Teatro studio Gianni Borgna ore 21 Giovedi' 5 marzo Lezioni di Ascolto Valvole vs transistor: mito o realta'? Studio3 ore 21 ANNULLATO Venerdi' 6 marzoSpeciale Lezioni di Rock Mio fratello John Lennon Una serata con Julia Baird Sala Sinopoli ore 21 Venerdi' 6 marzo Mambo Puente Latino Orquesta diretta da Elvio Ghigliordini The Palladium Era Sala Petrassi ore 21 Venerdi' 6 marzo Stefano Rossini Batuque Percussion Teatro Studio Borgna ore 21 Sabato 7 marzo New Talents Jazz Orchestra Diretta da Mario Corvini Feat. Fabrizio Bosso Horace Silver Sala Sinopoli ore 21 Sabato 7 marzo Lezioni di Rock Rubber Soul Sala Petrassi ore 21

VARIAZIONE DI PROGRAMMA Domenica 8 marzo Lezioni di Storia Emilio Gentile EUR Sala Sinopoli ore 11 Biglietto 14 euro Domenica 8 marzo Lezioni di Arte Silvia Ginzburg Raffaello oggi Sala Sinopoli ore 18 Domenica 8 marzo Lezioni di Jazz Guida all'Ascolto Ella Fitzgerald e la gioia della voce Teatro Studio Borgna ore 18 MOSTRE Wall eyes. Looking at Italy and Africa Dal 10 al 29 gennaio 2020 AuditoriumArte Ingresso libero CASA DEL JAZZ Domenica 1 marzo ore 21 Luca Chiaraluce Timeline

Lunedi' 2 marzo ore 21 e ore 22.30 Bob Reynolds Group Mercoledi' 4 marzo ore 21 Craig Taborn Giovedi' 5 marzo ore 9 Jazz Campus Storia del Jazz Lezioni a cura di Alessio Sebastio Venerdi' 6 marzo Donatello D'Attoma Oneness Sala Concerti ore 21 Sabato 7 marzo Jazz Campus Jazz Istruzioni Per L'uso Ciclo Di 12 Proiezioni Con Massimo Nunzi sala Concerti ore 15 Domenica 8 marzo Jazz Campus Ashley Kahn Jazz & Cinema Incontro con il critico e storico del jazz Domenica 8 marzo Jazz Campus Keep On Keepin'on Proiezione del documentario dedicato a Clark Terry Sala Concerti ore 18.