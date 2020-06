Auditorium Reloaded, da oggi aperte le prevendite de “La Notte del Caffè” a Roma il 4 agosto

Menti Associate e Fondazione Musica per Roma

con

AUDITORIUM RELOADED – 4 agosto 2020 ore 21 – Cavea Parco della Musica Roma

Da oggi sono aperte le prevendite per “LA NOTTE DEL CAFFE’”, l’evento musicale che andrà in scena il 4 agosto alla Cavea del Parco della Musica per la rassegna “Auditorium Reloaded”.

Una festa in musica che attraversa il Mediterraneo sulle rotte degli antichi viaggiatori. Tre progetti musicali che si incontrano in una notte di musica e sapori: Nando Citarella & Tamburi del Vesuvio, Stefano Saletti & Banda Ikona, Pejman Tadayon Sufi ensemble.

Tre modi diversi di raccontare il Mediterraneo e le sue tante culture. Questo il senso di una serata speciale nella quale i tre Maestri cerimonieri Citarella, Saletti e Tadayon, da anni riuniti nel progetto del Cafè Loti, presentano i loro progetti solisti in un unico grande spettacolo.

Il programma della serata, infatti, non prevede tre esibizioni separate ma l’unione sul palco delle differenti esperienze: un unico concerto dove i 20 musicisti dei tre ensemble collaborano, interagiscono, suonano insieme nel più ampio concetto di condivisione e partecipazione comune.

La Notte del caffè vuole infatti riproporre il rituale dell’incontro e fare della Cavea dell’Auditorium una nuova piazza simbolica del Mediterraneo, come avveniva nell’antico Cafè Loti di Istanbul quando i viaggiatori si fermavano a parlare, si conoscevano, suonavano e cadevano le differenze tra Nord e Sud del mondo. Le melodie viaggiavano, gli strumenti viaggiavano, i ritmi viaggiavano.

E se si può viaggiare con il corpo e con la mente, il viaggio che propongono Nando Citarella, Stefano Saletti e Pejman Tadayon con i rispettivi ensemble e uniti nel Cafè Loti è un percorso sulle rotte della storia che parte dalla Spagna, si incontra con i trobadours francesi, le tammurriate e le cantate popolari di Napoli e del Sud d’Italia, incrocia l’antico canto in Sabir dei popoli mediterranei, attraversa le vie della seta, la Persia e poi si trasforma e diventa una musica nuova capace di vivere di nuova luce, di emozionare e trascinare chi l’ascolta.

Per dimostrare che la musica è il linguaggio del possibile dove l’incontro con l’altro arricchisce, trasforma, innova. Così è stato per secoli prima che si innalzassero barriere e muri figli della paura e dell’ignoranza. La tammorra risuona su un bouzouki greco, il saz, il setar e l’oud accompagnano il marranzano e il canto a tenore. Un repertorio che, oltre a composizioni originali, spazia da brani della tradizione sefardita spagnola, cantigas e Carmina medievali, a brani di musica classica persiana, madrigali, tarantelle, ballate popolari e canti di libertà.

Il programma di AUDITORIUM RELOADED fa parte del nuovo palinsesto di Roma Capitale Romarama

Cafè Loti

Nando Citarella: voce, chitarra battente, tammorre, marranzano

Stefano Saletti: voce, bouzouki, oud, percussioni

Pejman Tadayon: voce, saz, bamtar, oud, daf

Nando Citarella & Tamburi del Vesuvio

Nando Citarella: voce, chitarra battente, tammorre, marranzano

Gabriella Aiello: voce, castagnette, tammorra

Luigi Staiano: fisarmonica

Alberto D’Alfonso: flauto, sax

Carlo Cossu : violino

Salvatore Rotunno: chitarra

Alessandro Patti: basso

Giovanni Lo Cascio: batteria, percussioni

Stefano Saletti & Banda Ikona

Stefano Saletti: bouzouki, oud, chitarra, voce

Barbara Eramo: voce

Yasemin Sannino: voce

Gabriele Coen: clarinetto, sax, flauti

Renato Vecchio: duduk, shalumeau, ciaramella

Carlo Cossu: violino

Mario Rivera: basso acustico

Giovanni Lo Cascio: batteria e percussioni

Pejman Tadayon Sufi ensemble

Pejman Tadayon: voce, saz, oud, bamtar, daf

Martina Pelosi: voce

Barbara Eramo: voce

Massimiliano Barbaliscia: santur

Renato Vecchio: duduk, shalumeau, ciaramella

Carlo Cossu: violino

Luigi Polsini: viola da gamba

Simone Pulvano: percussioni

Giovanni Lo Cascio: batteria e percussioni

Isabella Grimaldi: letture

Danze

Natalie Leclerc

Jolina Iavicoli

Shanti Vittorio Zotti

LA NOTTE DEL CAFFE’. Dai canti dell’antico mare al sufismo

4 Agosto 2020 – Ore 21

Cavea, Parco della Musica – Viale Pietro De Coubertin, 30 – Roma – Infoline tel. 0680241281

Biglietti su Ticketone.it e su Bookingevents.it a partire da 15 euro