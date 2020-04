Auditorium: su YouTube video per assistere a montaggio palco

Roma – In occasione del Concerto del Primo Maggio, per rendere al massimo la qualita’ delle performance artistiche, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dall’emergenza sanitaria in corso, molti dei live vengono realizzati presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma dove in questi giorni e’ stato installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020. Al link https://www.youtube.com/watch?v=vsrpgM5kPhQ e’ possibile osservare in anteprima il video realizzato per il montaggio del palco. Per l’occasione la Fondazione Musica per Roma ha creato l’hashtag #LaCulturasiCura, un impegno e una dimostrazione della possibilita’ di poter continuare a fare spettacolo dal vivo anche nell’emergenza Covid-19. ‘Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro’ e’ il titolo che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per il Primo Maggio 2020.

Un grande evento collettivo che, in seguito al protrarsi dell’emergenza COVID-19, ha cambiato totalmente il suo format mantenendo pero’ intatta la volonta’ di trattare i temi fondamentali del lavoro che, quest’anno piu’ di sempre, riguardano la vita e il futuro di milioni di italiani e la consueta ricchezza musicale e narrativa. L’evento sara’ trasmesso in diretta TV dal Teatro Delle Vittorie a Roma. Promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL, sara’ una produzione TV di Rai Tre, con contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per l’occasione da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli.