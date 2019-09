Bambini a Teatro: 40 anni di Teatro Verde: 5 ottobre inaugura la nuova stagione

Roma – Sabato 5 ottobre, a partire dalle ore 16, grande festa di apertura della nuova stagione del Teatro Verde di Roma che quest’anno compie i quaranta anni di attività!

Alle 17 andrà in scena “OUVERTURE DES SAPONETTES. Un concerto per bolle di sapone” con Michele Cafaggi, il primo spettacolo di un cartellone interamente dedicato ai bambini e ai ragazzi e quindi alle scuole e alle famiglie.

Oltre 40 titoli tra cui scegliere, tutti con argomenti che vogliono divertire, sensibilizzare, far riflettere, incuriosire, insegnare cose nuove con gioia. Si parlerà di ambiente, magia, bullismo, pace e solidarietà, scienza, sviluppo, tolleranza, alimentazione, rispetto, musica, animazione, risorse esauribili, colori, arte, equità, favole, sogni…

Gli spettacoli andranno in scena tutti i giorni da ottobre a maggio.

Il pomeriggio sarà dedicato alla Scuola di teatroverde, frequentata ogni anno da 150 bambini e ragazzi dai 4 ai 19 anni: l’inizio dei corsi è lunedì 7 ottobre e per questi è necessaria la prenotazione (info e iscrizioni 065882034)

Inoltre tanti progetti con laboratori teatrali-espressivi, manuali, creativi e musicali, giochi teatrali, letture animate, percorsi di crescita, il Teatrino dei Burattini, le letture a voce alta…

Tra le novità della stagione 2019-2020 due nuove produzioni della Compagnia in prima assoluta: il 19 e 20 ottobre uno spettacolo dedicato a Gianni Rodari, Jules Verne e ai 50 anni dell’allunaggio “SULLA LUNA IN BICICLETTA” di Andrea Calabretta, una co-produzione Compagnia Teatro Verde / Guardiani dell’Oca di Guardiagrele e il 7 e 8 dicembre “1,2,3 … STELLA!”, canzoni, storie, rime dedicate al Natale con Diego di Vella e il suo ukulele.

Oltre alla stagione teatrale, il Teatro Verde e la sua compagnia hanno “in cantiere” mille progetti tra tournée, festival, eventi, corsi di formazione:

Solidarietà. Il Teatro Verde sostiene l’associazione onlus Famiglie SMA. L’appuntamento è per domenica 13 ottobre alle ore 16 prima e dopo lo spettacolo Hansel e Gretel per un pomeriggio di gioco e solidarietà con la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi dell’associazione Famiglie SMA, l’associazione Onlus nata nel 2001 a sostegno della ricerca scientifica, composta e gestita esclusivamente da genitori di bambini e da adulti affetti da SMA (Atrofia Muscolare Spinale).

Teatro Villa Pamphilj.

Proseguono alcuni progetti di grande successo come Sing-a-long (per i più piccoli, per imparare l’inglese giocando e cantando) e il Centro di Orientamento ai mestieri delle arti, che dal 2013 hanno la loro sede al Teatro Villa Pamphilj.

Fuori le “mura”.

La Compagnia del Teatro Verde ha in programma una lunga tournée italiana e tre importanti appuntamenti all’estero in Festival internazionali di Teatro di Figura e di teatro ragazzi, in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura (negli Emirati Arabi a Dubai il 25 ottobre, a dicembre in Tunisia e ad aprile in Belgio)

Corsi di formazione e corsi universitari.

Il Teatro Verde organizza corsi di formazione per insegnanti e operatori teatrali finalizzati all’apprendimento di tecniche di teatro e teatro di figura come strumenti didattici e di risoluzione nella gestione di situazioni problematiche (inclusione, bullismo, diverse abilità, multiculturalità, ecc.)

Dal 2014 collabora con l’Università Roma Tre-Dams, con la Prof.ssa Valentina Venturini per il corso universitario “Tradizioni, Mestieri, Teatro vivo”, che quest’anno prenderà il via a primavera 2020 e si svolgerà presso il DAMS, il Teatro Villa Pamphilj e il Teatro Verde.

Da ottobre 2019 a maggio 2020, invece, al Teatro Verde prende il via un nuovo corso di formazione insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado “Cittadinanza e Costituzione – Il teatro come metodo e strumento educativo” in collaborazione con Eip/Italia, riconosciuto dal Miur.

Maggiori informazioni su http://www.teatroverde.it/ corsi-di-teatro/la-formazione/

Festival nazionali e Internazionali

Per la primavera, previsti anche due festival importanti: il Premio Rodari – Festival nazionale di teatro ragazzi Lucciole e Lanterne (XV edizione), con i festeggiamenti dei 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari e IMMAGINA Festival internazionale di teatro di Figura di Roma dal 14 al 17 maggio 2020. Entrambi i festival si terranno in differenti teatri della città.

Non solo “in teatro”

La Compagnia del Teatro Verde ha messo a punto spettacoli e animazioni adatte anche a spazi non teatrali, per un “Teatro Verde ovunque”, nelle scuole, nelle case, nei vicoli e anche nei parchi come accade da anni a giugno con “Teatro è Natura” il centro estivo teatrale a Villa Pamphilj, bio, green, sostenibile e soprattutto molto, molto divertente

Il Teatro Verde aderisce a Friday for Future con iniziative e buone partica, cominciando da plastic free!

1979-2019. La Compagnia del Teatro Verde compie quarant’anni di attività teatrale dedicata all’infanzia e alla gioventù, ininterrotta, costante, paziente, ostinata. Abbiamo visto crescere intere generazioni, abbiamo giocato con migliaia di bambini, incontrato genitori, conosciuto insegnanti. Abbiamo suscitato talenti, scoperto attori e attrici fantastici. Abbiamo reinventato i burattini, mischiato sogni, ricordi e progetti. E lo abbiamo fatto insieme, costruendo un luogo protetto dove sbagliare. E ancora qui ci troverete: a raccontare storie a chiunque abbia occhi per vedere, orecchie per ascoltare, sederi per sedere, nasi per nasare e mani per applaudire. Veronica Olmi, Dir.Artistico

La Compagnia TEATRO VERDE è riconosciuta dal MIBAC – Ministero per i beni e le attività culturali dal 1979. E’ socia dell’UNIMA Italia (Unione internazionale della marionetta), è socia ASSITEJ; è socia AsT.Ra.

Collabora con l’Università La Sapienza, l’Università Roma Tre, Università Tor Vergata, numerosi Comuni italiani e con decine di associazioni, cooperative, onlus, ong, case editrici e realtà territoriali che si occupano di cultura e di infanzia.

TEATRO VERDE: dal 1979 il teatro dei bambini e dei ragazzi di roma

Rassegna Nazionale del Teatro per Ragazzi “Oltre la scena”/Premio Maria Signorelli per il Teatro 2019-2020 Targa d’Argento della Presidenza della Repubblica Italiana

Biglietti per il pubblico: sabato, domenica e festivi ore 17.00 e su richiesta ore 15.00 e/o ore 18.30

ingresso intero € 10,00 / abbonamento a 5 spettacoli € 40,00

come raggiungerci : tram 8 / bus 3 – 719 – 773 – 780 – 781 – 228 – 170- 786 – 766 – 774 – 871 / linea H

treni FM 1 (Orte – Fiumicino aeroporto); FM 3 (Roma – Viterbo); FM 5 (Roma – Civitavecchia)

SPETTACOLI

Tutti gli spettacoli in cartellone si svolgono a Roma, al Teatro Verde Organizzazione servizio pullman su richiesta.

per le scuole: dal lunedì al venerdì ore 10.00 e ore su richiesta 14.00 ingresso € 7,00 per 1 spettacolo; € 12,00 per 2 spettacoli; abbonamento a 3 spettacoli € 16,00 / Tutti gli spettacoli sono corredati da materiale didattico

BOTTEGHINO, INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

dal lunedi al sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00 domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore 19.00