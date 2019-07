Benji&Fede sabato in concerto al Rainbow Magicland

Roma – Benji & Fede il duo pop piu’ seguito degli ultimi anni arriva a Valmontone, alle porte di Roma, sabato 3 agosto a Rainbow MagicLand, la ‘capitale’ del divertimento, per un sensazionale concerto live. I due giovani cantanti saranno protagonisti della ‘Magic Night’ piu’ attesa dell’estate, dove accenderanno la notte al ritmo dei loro successi, e soprattutto incontreranno tutti i loro fan.

Benji & Fede confermano ancora una volta il loro grande successo, e anche quest’anno sono tra i protagonisti dei tormenti estivi con il singolo ‘Dove e Quando’ che ha raggiunto il disco di platino ed e’ ai vertici delle classifiche di vendita e radiofoniche. Si tratta dell’ennesima hit per il duo, che anche quest’anno ha deciso di regalare ai propri fan una canzone impossibile da dimenticare. Il video che accompagna il brano sta per raggiungere quota 19 milioni di visualizzazioni, ennesima dimostrazione del successo ottenuto in poche settimane. Ma sul palco della ‘Magic Night’ non mancheranno altri brani diventati simbolo del loro repertorio, successi che hanno scalato la classifica dei singoli piu’ ascoltati e venduti su Spotify: ‘Tutto per una ragione’ feat Annalisa o ‘Moscow Mule’.

Ma il divertimento della ‘Magic Night’ continuera’ per tutta la sera con musica e animazione a Rainbow MagicLand, dove potrete trasformarvi in tutto cio’ che vorrete. Infatti, per essere a tema basta sfidare l’eccentricita’ con un look borderline. Il costume da supereroe che non avete piu’ avuto il coraggio di indossare o quello da Babbo Natale che tirate fuori una volta all’anno, cappelli vintage, look floreali, gothic, total white, meravigliose principesse o paurosi zombie, la normalita’ e’ out, l’unica regola e’ che non esistono regole. Tutto e’ concesso nella festa piu’ pazza dell’estate, in cui daremo un senso al no sense: dj set da capogiro, musica elettronica, hit dance, sigle di film e cartoni animati, i grandi classici pop e i tormentoni dell’estate 2019, animazione, gadget e due ospiti eccezionali come Benji e Fede.

Il dress code di questa sera e’ #nosense, vestitevi senza criterio e parteciperete al contest che premiera’ sul palco di Rainbow MagicLand i migliori interpreti tematici della serata.

Sara’ anche l’occasione per godere della spettacolare novita’ di questo calendario estivo: Digital Dream. Il nuovo Rainbow MagicLand, infatti, presenta dall’1 al 31 agosto lo show piu’ contemporaneo di sempre, un sogno caratterizzato da tecnologia, musica e colori. Coreografie dinamiche e futuristiche realizzate da talentuose ballerine arricchiranno l’innovativo spettacolo che fara’ da cornice allo show mondiale ‘Laser 3d Crystall ball’. Uno show eseguito con uno speciale filtro che apre il laser a 360 gradi, all’interno di una sfera di cristallo: 12 minuti di emozione garantita, in cui l’animazione delle fontane danzanti, unita ai giochi laser, illuminera’ l’intera Baia del Parco.