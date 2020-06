Biblioteche di Roma: nel weekend doppio appuntamento digital con scienza

Roma – Arrivano nelle Biblioteche di Roma i libri del nuovo Catalogo ‘Scelte di Classe-Leggere in Circolo’, che seleziona tra le novita’ editoriali il meglio della letteratura per bambini e ragazzi. Tra narrativa e fumetto, i volumi scelti – disponibili per il prestito, in alcuni casi anche in versione ebook, nelle 12 biblioteche del sistema capitolino gia’ riaperte al pubblico dopo il lockdown – si propongono ai giovanissimi utenti come consigli di lettura in vista dell’estate.

Il Catalogo, curato dall’Associazione Hamelin e pubblicato da AIB in collaborazione con il Cepell, e’ gia’ consultabile online e sara’ ora distribuito gratuitamente a biblioteche, insegnanti, librai e associazioni. Il volume, finito di stampare quest’anno nel difficile periodo della pandemia, e’ una raccolta ragionata che comprende 25 titoli divisi in 5 fasce di eta’ (dai 3 ai 16 anni), selezionati da un comitato di qualita’.

L’edizione 2020 del Catalogo e’ eccezionalmente impreziosita da un’appendice dedicata a Gianni Rodari, curata dal Comitato promotore per le celebrazioni dell’Anno Rodariano di Roma, istituito dalle Biblioteche di Roma. Iniziativa dello stesso Comitato e’ anche la mostra “Tra Munari e Rodari”, in collaborazione con Corraini Edizioni, che sara’ aperta al pubblico dal 16 giugno al 24 ottobre al Forum del Palazzo delle Esposizioni. Dieci pannelli che restituiscono, in un continuo gioco di rimandi tra immagini e parole, i nodi in comune tra due protagonisti unici del panorama artistico del ‘900 italiano.

Per quanto riguarda le proposte digital per il weekend, torna sabato 6 giugno il doppio ‘Appuntamento con la scienza’: due dirette, in collaborazione con il Cnr, sulla pagina Facebook di Biblioteche di Roma. Si comincia alle ore 11 con “Draghi e stelle”. È possibile che il fantasy e la fantascienza incontrino la scienza? Ne parla Licia Troisi, grande nome italiano del fantasy mondiale, con Giada Rossi. Alle ore 12 Vittorio Bo presenta invece con l’autrice Johann Rossi Mason il libro “Cervello senza limiti” (Codice Edizioni, 2019), prima inchiesta giornalistica italiana sul potenziamento cerebrale tra storie, aneddoti e ricerca scientifica.

Sempre sabato nuovo appuntamento sulla pagina Fb della Biblioteca Europea con “Jukebox letterario”, suggestivo percorso di libere associazioni per ispirare la lettura e l’ascolto musicale con uno spirito diverso. Un post pubblicato la domenica invece raccogliera’ e spieghera’ i binomi pubblicati e annuncera’ il tema della settimana successiva.Domenica ci sara’ anche una nuova sfida per tutti i lettori con la rubrica sulla pagina Fb della Biblioteca Villino Corsini #indovinalacopertina, che ogni settimana propone agli utenti il dettaglio dalla copertina di un libro famoso invitandoli ad individuare il libro misterioso.