Biblioteche Roma, settimana digital si apre con giornata rifugiato

Roma – La settimana digital di Biblioteche di Roma si apre con le celebrazioni della Giornata Mondiale del Rifugiato, dal 15 al 20 giugno sulla pagina Facebook di Roma Multietnica si susseguiranno appuntamenti, incontri, testimonianze, dedicati ai rifugiati e alle loro storie di resistenza e resilenza. Non mancheranno letteratura, danza, musica, fotografia. La Biblioteca Europea propone per Martedi’ 16, giugno sulla propria pagina facebook il consueto Jukebox letterario: verra’ pubblicata una storia in cui un libro verra’ abbinato a una canzone.

Un percorso di libere associazioni per ispirare la lettura e l’ascolto musicale. Nell’ambito de Il Maggio dei Libri, per il ciclo In diretta con l’autore, giovedi’ 18 giugno ore 18, incontro in diretta facebook sulla pagina di Biblioteche di Roma con Pietro Del Solda’, autore de Sulle ali degli amici. Una filosofia dell’incontro. Interviene Marco Filoni. In collaborazione con Marsilio. Venerdi’ 19 giugno, la Biblioteca Valle Aurelia presenta #duelli, una sfida corpo a corpo tra letteratura e cinema, una rubrica settimanale sui film tratti dai grandi classici della letteratura.

Da segnalare infine l’apertura al pubblico, martedi’ 16 giugno, della mostra “Tra Munari e Rodari”, nel Forum del Palazzo delle Esposizioni di Roma, iniziativa proposta dal Comitato promotore per le celebrazioni dell’Anno Rodariano, istituito da Biblioteche di Roma e in collaborazione con Corraini Edizioni. La mostra sara’ visitabile fino al 24 ottobre 2020.