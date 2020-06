Biblioteche Roma, tutti gli appuntamenti digitali del weekend

Roma – Tanti gli appuntamenti previsti per domani e dopodomani dal digital weekend #laculturaincasa organizzato dall’Istituzione Biblioteche di Roma, che in una nota ha diffuso il calendario degli eventi per i prossimi due giorni. Sabato 20 giugno si parte con la maratona live ‘Solstizio di Scienza: ri-pensare il futuro’ dedicata alla scienza e realizzata dalla Fondazione Musica per Roma in collaborazione con Codice Edizioni nell’ambito del Festival delle Scienze.

Dalle 16 alle 20 si potranno seguire in diretta tanti interventi di esponenti del mondo culturale, scientifico, economico e sportivo, collegandosi ai canali dei partner: Auditorium Parco della Musica, Ansa, National Geographic, Comune di Roma, Le Scienze, La Stampa, Scienza in Rete, gli enti di Ricerca (tra i quali CNR, INFN, ESA, ISPRA, CMCC), Codice Edizioni. Domenica 21 giugno si celebra la festa della Musica dedicata quest’anno al Maestro Ezio Bosso recentemente scomparso.

Tante le biblioteche coinvolte: la Biblioteca Valle Aurelia propone una serie di biografie di musicisti che hanno fatto la storia della musica rock, Mick Jagger, Freddie Mercury, Jim Morrison, David Bowie e molti altri. La biblioteca Gianni Rodari suggerisce una bibliografia dedicata alla musica romana ed ai suoi interpreti, dai primi stornelli al sor Capanna, da Romolo Balzani ad Antonello Venditti; la Biblioteca G. Mameli infine dedica ai piu’ piccoli una bibliografia sugli strumenti musicali e suggerisce di visitare, al momento solo virtualmente, le sale del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali.