Black Dick – Bugie Bianche Capitolo Primo di e con Alessandro Berti il 19 e 20 marzo all’Angelo Mai

Il 19 e il 20 marzo, l’Angelo Mai di Roma inaugura la primavera teatrale con BLACK DICK – bugie bianche capitolo primo di e con Alessandro Berti, uno spettacolo sull’uso del corpo del nero da parte della società bianca europea e americana.

“Bugie bianche / Black Dick è uno spettacolo sul razzismo, sul machismo e sulla violenza in forma di raffinata conferenza, di pacata conversazione, che si tinge di ironia spinta fino al sarcasmo, si accende e porta per strade molto diverse da quelle che sembrava aver imboccato inizialmente.”

(Massimo Marino su Doppiozero)

BLACK DICK – BUGIE BIANCHE CAPITOLO PRIMO

di e con Alessandro Berti

19 e 20 marzo ore 21

Ingresso con tessera Arci 2019/2020 + 10 euro di contributo alle attività.

Consigliata la prenotazione: prenotazioni@angelomai.org

‘Il maschio nero americano è un modello…’

Comincia così BLACK DICK, dal modello indiscusso dei giovani neri in tutto il mondo: il nero americano, il rapper, il militante, lo sportivo.

Ma cosa c’è dietro questa influenza, questa moda universale, questa vittoria apparente, almeno in fatto di coolness, del nero americano?

Lo spettacolo ripercorre la storia dell’uso del corpo del nero da parte della società bianca europea e americana, dalle colonie ai trionfi nello sport, dallo schiavismo ai linciaggi, dalla musica alla pornografia. Lo fa virando continuamente tra la conferenza, la confessione, la standup comedy, la narrazione sarcastica e il concerto.

Scoprendo la linea che lega l’immagine iconografica delle Black Panthers a quella dei cantanti Hip Hop, decostruendo lo stereotipo di maschio nero per come il porno on line lo propone, con l’aiuto di grandi maestri come Bell Hooks, Cornel West e James Baldwin, BLACK DICK si inoltra in una riflessione liminale sul concetto di appropriazione culturale, sul senso di un impegno condiviso, tra bianchi e neri (prendendo a simbolo la genesi della canzone STRANGE FRUIT), e sulla necessità di una lotta comune per l’uguaglianza.

Lo fa però portando il discorso in territori strani della cultura di massa, poco battuti, là dove sono i corpi ad essere esposti e ad acquisire significato simbolico. E lo fa, deliberatamente, parlando dell’America per alludere all’Italia, lasciando le ultime parole del lavoro alla voce poetica, profetica di Baldwin: “se fossi in voi studierei, e non farei un’altra Harlem, non farei come abbiamo fatto noi”.

ALESSANDRO BERTI

Alessandro Berti è scrittore, regista e attore teatrale.

Dopo la Scuola del Teatro di Genova, a metà degli anni ’90 fonda L’Impasto Comunità Teatrale, per cui scrive e dirige tutti gli spettacoli tra cui: SKANKRER (1996), TERRA DI BURRO (1997), L’AGENDA DI SEATTLE (2001). Dal 2003 al 2006 dirige a Udine la SCUOLA POPOLARE DI TEATRO e il progetto ARTE/SOCIETÀ/FOLLIA. Dopo quell’esperienza sperimenta una propria versione del rapporto tra teatro e mistica, una ricerca peculiare sulla forma-monologo in collaborazione coi Teatri del Sacro. Negli ultimi anni a Bologna fonda CASAVUOTA, una sfida culturale indipendente che unisce istanze contemplative a un rinnovato impegno sociale e politico. Con i due spettacoli successivi, in collaborazione con Ignazio de Francesco, LEILA DELLA TEMPESTA (2016), dialogo sul rapporto tra sharìa e costituzione italiana, e SIMEONE E SAMIR (2019), storia di un’amicizia tra un cristiano e un musulmano, il lavoro di Berti approfondisce l’aspetto sociale, politico, storico, come conferma anche il nuovo progetto, la trilogia BUGIE BIANCHE, il cui primo capitolo, BLACK DICK (2018) tratta la storia dell’immagine del maschio nero in occidente e il secondo, NEGRI SENZA MEMORIA (2020) l’evoluzione del rapporto tra italoamericani e afromericani.

cura Gaia Raffiotta

una produzione casavuota

Info:

Angelo Mai, viale delle Terme di Caracalla 55, Roma

