Brusco dal vivo a Roma, giovedì 4 luglio il concerto a Sessantotto Village

Brusco, nome d’arte di Giovanni Miraldi, torna a Roma per una serata all’insegna della musica reggae e dancehall, di cui è uno dei rappresentati di maggior successo in Italia. Il cantante romano proporrà il meglio della sua lunga discografia: dai primi brani con la Villa Ada Posse (band storica del reggae italiano), ai tormentoni come “Sotto i raggi del sole” e “Ti penso sempre”, ai brani che ne caratterizzano la carriera come “Sangue”, “L’erba della giovinezza”, “Il Mondo non finisce mai”, fino agli estratti dell’ultimo album “Guacamole” del 2017.

In occasione della serata Brusco proporrà anche i nuovi singoli che anticipano l’uscita del prossimo album. Da “Fatta col pennello”a “Spettacolare”, da “Sudamericana” a “Grazie Daniè” il brano dedicato all’addio del capitano De Rossi fino all’ultimo “Volevo un ponte”, brano ispirato ai tragici fatti di cronaca del Ponte Morandi.

Brusco è accompagnato sul palco dalla formazione Roots in the Sky che con batteria, basso, chitarra e tastiere seguirà tutta l’esibizione.

Giovedì 4 luglio

Ore 21.30

Sessantotto Village presso Parco Talenti

via Alvaro Corrado – Roma

Ingresso libero

Infoline 3491859904