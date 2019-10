Caffè Letterario Euroma2 presenta ‘E poi venne il coraggio. Storie di mamme che combattono il buio’. 25/10 ore 18

Roma – Venerdì 25 ottobre, alle ore 18:00, nello spazio del Caffè Letterario del Centro Commerciale Euroma2, si svolgerà la presentazione del Libro “E poi venne il coraggio. Storie di mamme che combattono il buio”, scritto dal giornalista e biografo Roberto Scanarotti per il Centro Regionale Sant’Alessio. L’incontro sarà moderato dal giornalista Carlo Albertazzi, caporedattore di Rai Gr Parlamento.

Il libro ripercorre le storie di vita di dieci madri, che hanno i figli in cura presso il centro di riabilitazione visiva, e mette in evidenza la centralità del ruolo materno, in questo percorso verso l’autonomia dei loro bambini. Dieci storie di vita di donne che hanno scelto di dare una testimonianza preziosa delle difficoltà affrontate, così come dell’aiuto che hanno ricevuto.

L’esperienza certamente dolorosa di queste madri, unite dalla comune esperienza di disabilità dei propri figli, spesso costrette a fare i conti anche con le barriere dell’insensibilità e della burocrazia, diventa nel libro un’occasione per ricostruire una quotidianità fatta di cure e attenzioni verso i figli e verso loro stesse. E sarà proprio nell’amore che protegge, che le protagoniste – anche grazie al sostegno del Sant’Alessio – trovano il coraggio di “combattere il buio”.

Alla presentazione del libro interverranno, oltre all’autore Roberto Scanarotti, il Presidente del Sant’Alessio, Amedeo Piva, il direttore generale del Centro, Antonio Organtini ed è prevista la partecipazione anche delle madri, protagoniste del libro, e dei loro figli non vedenti; perché raccontare fa sempre bene a chi parla e a chi ascolta: da ogni storia di vita c’è sempre qualcosa da imparare.

Euroma2 è diventato in questi anni punto di riferimento non solo commerciale, ma anche di iniziative a carattere sociale ed educativo attraverso l’ideazione ed organizzazione di eventi dedicati ai giovani, manifestazioni culturali, approfondimenti su temi sociali con l’obiettivo di veicolare valori come il senso civico, i temi della solidarietà, del rispetto dell’altro ed il senso di comunità. Credere fortemente nei giovani e nelle nuove generazioni, offrire loro occasioni di crescita e di confronto, è fondamentale. Per questo il Centro Commerciale Euroma2 ha il grande piacere di ospitare l’autore del libro, il Centro Sant’Alessio e le mamme che si battono ogni giorno per il bene altrui e possono diventare, con la loro testimonianza, portavoce del senso di comunità che Euroma2 sostiene da tempo.