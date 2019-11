Cagliostro, vitamine e i segreti per rimaner giovani

Nel prossimo incontro, giovedì 21 novembre alle ore 18:30 presso la sede dell’associazione Amici della Scienza in via di San Bartolomeo de’ Vaccinari 17 a Roma, il Professor Umberto Nardi parlerà delle vitamine e della loro attività sull’organismo umano.

Il professore fornirà preziose indicazioni su dove trovarle in natura e su come utilizzarle nella forma maggiormente biodisponibile e biologicamente attiva. Dirà dei vantaggi, ma anche degli svantaggi dovuti al sovradosaggio, vedremo la loro funzione in alcune patologie come quelle della pelle.

Il professore parlerà, inoltre, di Giuseppe Balsamo, noto come il Conte di Cagliostro. Un personaggio controverso, il quale da Palermo, dove nasce nel diciottesimo secolo e studia l’antica arte erboristica monastica in un convento di frati, si proietta in Europa e nel futuro, dedicando la propria vita alla ricerca del segreto per combattere la morte, prolungando il più possibile la giovinezza e lo stato di salute del corpo umano.

La scienza di Cagliostro mescola conoscenze scientifiche e botaniche, l’alchimia e l’allora nascente scienza chimica. La sua bravura è tale che diventa uno dei più fenomenali diagnosti e guaritori della storia.

Leggenda o realtà? Stregone o astro nascente dell’arte medica, impostore o galantuomo? Di certo ci sono le sue formule di unguenti, di lozioni e di acque miracolose, che tornano alla luce dopo essere stati testati con tecniche moderne, potenziati e realizzati per il consumatore moderno.

L’evento è gratuito.