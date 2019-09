Campidoglio, la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi

Roma – Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 23 al 29 settembre nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri.

Municipio I. Alla Biblioteca Enzo Tortora, in via N. Zabaglia 27b, giovedì 26 alle 17 presentazione del libro di Toni Mavilia Insensato viaggio. Alla Biblioteca Casa delle Letterature, in Piazza dell’Orologio 3, mercoledì 25 alle 17.30 presentazione libro Valeria Viganò Sulle amazzoni, Iacobelli editore. Alla Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, via di San Francesco di Sales 5, fino a martedì 24 mostra documentaria, frutto di un progetto di ricerca storica di Vito Ailara e Massimo Caserta, Il confino politico a Ustica nel 1926-1927.

Sono ripresi, inoltre, gli appuntamenti delle visite guidate e trekking storico ambientali organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale, quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma. Giovedì 26 e sabato 28 appuntamento alle 9.30 in via Calandrelli 25 per la visita guidata a Villa Sciarra.

Municipio II. Alla Biblioteca Villa Leopardi, in via MaKallé, venerdì 27 alle 19.30 incontro musicale, Time Lapse Jazz Quartet, nell’ambito della rassegna Note in Biblioteca, in collaborazione con la IUC (Istituzione Universitaria Concerti). Alla Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113 (entrata nel Parco), mercoledì 25 alle 17, presentazione libro di Luigi Trafelli XX secolo dopo Cristo. Ubi Christianus? (Experimentum crucis).

Per gli appuntamenti con le visite guidate e trekking storico ambientali organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale, quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma, appuntamento mercoledì 25 alle 9.30 in via Nomentana n.70 per la visita guidata a Villa Torlonia comprensiva del giro completo del Parco e degli alberi di Villa Paganini.

Municipio III. Alla Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, tutti i martedì alle 17 e i giovedì alle 17.30, letture Nati per Leggere con Francesca, Daniela, Nicole e tutte le nostre lettrici NpL!, per bambini 3-6 anni. È necessario prenotarsi allo 0645460431 o direttamente in biblioteca.

Municipio IV. Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37,prosegue fino al 2 ottobre 2019 la mostra di disegni a china e pastello di Anna Maria Alesandrini ll tulipano nero. Giovedì 26 alle 17 presentazione del libro di Antonella Ariosto Vite in equilibrio in…stabile”. Sabato 28 alle 10 workshop musicale con voce narrante Il flauto magico, della scuola di musica Anton Rubinstein, diretta da Sara Matteo. A Villa Farinacci, viale Rosseau 90, il Teatro Festival presenta gli ultimi spettacoli in calendario: venerdì 27 alle 21 Il Cappello di Carta e sabato 28 alle 18, per i più piccoli, Un’Emozione per Amica. L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni, contattare il Teatro Marconi, che ha curato la rassegna, al numero di telefono 06.5943554.

Municipio V. Alla Biblioteca Goffredo Mameli,in via del Pigneto 22, presentazione del libro, con Luca Arnaudo – Autorità Garante della Concorrenza,La cura della concorrenza. L’industria farmaceutica tra diritti e profili (Luiss University Press 2019). Alla Biblioteca Penazzato, via D. Penazzato 112, tutti i sabati gli appuntamenti settimanali di Libri per crescere felici a cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale Emanuele, Valerio e Valentina. Tutti i mercoledì alle 17 letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni. Tutti i sabati alle 11 letture o attività ricreative per bambini dai 3 ai 6 anni, gradita prenotazione al numero 0645460530-31. Mercoledì 25 alle 18 presentazione del libro di Marco Ferri e Francesco Iacovone I consumati. Siamo uomini o merci?, pubblicato da Massari Editore. Proseguono gli eventi di E-State al V, sostenuti e patrocinati dal Municipio, con una selezione di pellicole della rassegna cinematografica che hanno per protagonista Roma ed il territorio del Municipio. Le proiezioni al Cineclub Alphaville, via del Pigneto 283, lunedì 23 con I racconti di Canterbury (1972) per la regia di Pier Paolo Pasolini; martedì 24 to Rome with love (2012) per la regia di Woody Allen; mercoledì 25 Guardie e ladri ( 1951) per la regia di Mario Monicelli, Steno; giovedì 26Et in terra pax (2010) per la regia di Daniele Coluccini, Matteo Botrugno; venerdì 27Short skin – I doli del giovane Edo (2014) per la regia di Duccio Chiarini. Domenica 29 alle 18 a Piazza Nuccitelli Persiani, sempre nell’ambito delle iniziative di E-State al Vsi svolgerà un concerto di pianoforte del musicista Francesco Leineri. Da lunedì 23 a domenica 29 alla Casa della Cultura, via Casilina 665, una mostra collettiva di artisti emergenti, organizzata dall’Associazione Arte CI.CO.BA. Una esposizione di opere d’arte figurativa in pittura, scultura, fotografia e artigianato, ingresso gratuito con orario dalle 17.00 alle 23.00.

Municipio VI. Alla Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113, da lunedì 23 a sabato 28, la mostra fotografica di Claudio SistoI miei occhi – Le donne di Roma. Nell’ambito di Cineforum, laboratorio di cinematografia organizzato in collaborazione con ASL RM2 e l’associazione culturale M’Arte, lunedì 23 proiezione del film Tu chiamami Peter (2005) di Stephen Hopkins.

Municipio VII. Alla Biblioteca Nelson Mandela, in via La Spezia 21,martedì 24 alle 10.30 incontri di lettura rivolti alle gestanti, neo mamme, neo papà e ai loro bebè. Alla Biblioteca Casa dei Bimbi, via Libero Leonardi 153, il lunedì ed il mercoledì dalle 11.30 alle 12.30 la Biblioteca ospita le attività della Ludoteca Diffusa a cura di @ cooperativasocialealbatros1985 o.n.l.u.s.. Alla Biblioteca Raffaello, via Tuscolana 1111, giovedì 26 settembre alle 17 riunione del circolo di Lettura per parlare del Premio Biblioteche di Roma 2019.

Municipio IX. Alla Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante, piazzale Elsa Morante, martedì 24 alle 17.30 Storia dell’immigrazione straniera in Italia dal 1945 ai nostri giorni. Giovedì 26 alle 17.30 presentazione del libro La custodia dei cieli profondi- Premio Biblioteche – per la sezione Narrativa, incontro con l’autore Raffaele Riba.

Municipio X. La Biblioteca Elsa Morante, via Adolfo Cozza 7 – Lungomare Paolo Toscanelli 184, venerdì 27 alle 17 ospita Maratona d’Autore, appuntamento per conoscere gli autori emergenti, alla presenza di Dario Pisano con Nel cammin di nostra vita (Dante, Petrarca e Boccaccio visti da vicino), Mimesis 2017 – Milano; La Firenze segreta di Dante (Alla scoperta della città accompagnati dal sommo poeta), Newton Compton 2017 – Roma; Sangue sul foro, di Gianluca Stisi editore sconosciuto; La disgrazia della Domus Curzia di editore sconosciuto. Mamme, due storie: Con un figlio disabile si vive?…Certo, mica si muore, di Nicoletta Teodosi – Edizioni CSV Lazio. Ed ancora, per la settimana Europea dello Sport da lunedì 23 a domenica 29 vari gli incontri, i convegni, gli eventi. Mercoledì 25 alle 17.00 per il ciclo di seminari Vediamoci a Ostia Antica- conversazioni di archeologia pubblica e legalità, il Parco Archeologico, viale Romagnoli 717, presenta il convegno Le forme dell’acqua. Il sistema idraulico di Ostia Antica. Ancora mercoledì 25 alle 18.00 per il ciclo Ostia incontra l’Autore con Libri in spiaggia per lettori d’amare presentazione del libro I dimenticati di Mussolini di Giuseppina Mellace allo Stabilimento Salus. Giovedì 26 alle 16.00 l’evento Donne, la bellezza oltre il dolore, ingresso a libera donazione, allo Stabilimento Venezia.

Giovedì 26 alle 18.00 il Municipio presenta nel Chiostro l’evento Ostia, chi è e chi siamo, poesie romanesche e racconti storici con poeti del territorio. Sabato 28 alle 18 nel Borgo di Ostia Antica, ancora il Municipio presenta l’Accademia Nazionale di Danza nell’evento coreutico Passaggi e Paesaggi nel X Municipio – tra il Litorale e il Borgo ; e dalle 17 alle 20 il Coro I Sincopatici nella I* edizione de Cor…Ali di Note, rassegna con 5 cori del Lazio. Ed ancora sabato l’evento, il cui ricavato andrà in beneficenza, patrocinato dal Municipio Gibson Brothers, una cena con la mitica band al Village, lungomare Toscanelli 197. Domenica 29 alle 18.00 un evento di solidarietà e arti varie, dal titolo Che Spettacolo al Teatro Nino Manfredi.

Municipio XI. Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, via G. Cardano 135, nell’ambito della rassegna cinematografica America: razzismo, xenofobia, diritti civili”, proiezioni ogni lunedì, alle 16.30 in sala video al 1° piano, l’ingresso gratuito è riservato ai soli iscritti alle Biblioteche di Roma, fino ad esaurimento posti (max. 55 per ragioni di sicurezza). Per maggiori informazioni sui titoli che saranno proiettati tel. 06 45460301. Fino a sabato 28 è in corso la mostra fotografica I colori della natura” di Marco Seretti.

Municipio XII. Alla Biblioteca Villino Corsini, in largo 3 giugno 1849 snc sabato 28 settembre alle 11, incontro fra parole e musica Al referendum rispondiamo “No”. Quarantacinque anni dopo il referendum sul divorzio (12 maggio 1974), il gruppo L’albero della libertà propone una riflessione storica che tocca temi ancora di tragica attualità. Con Sara Modigliani voce, Gabriele Modigliani chitarra, Stefano Pogelli mandolino, mandola, charango, flauto, concertina, Gavina Saba chitarra, ukulele e voce, Livia Tedeschini Lalli voce, Laura Zanacchi voce, e la partecipazione del cantastorie Mauro Geraci, chitarra, voce e letture.Fino a domenica 29 la mostra Segni e disegni di Villa Doria Pamphilj, una passeggiata per immagini, nel verde di Villa Pamphilj. Le opere di Loredana Palamà si ispirano alla natura, alla flora e alla fauna del parco, e si affiancano alla piccola guida Alberi e giardini. La magia di Villa Doria Pamphilj, che l’autrice ha illustrato e pubblicato per la Casa Editrice Kessel (2013): domenica 29 alle 15 laboratorio con l’autrice. I bambini potranno creare piccole opere d’arte disegnando la flora e la fauna del parco, utilizzando anche materiale di riciclo. L’ingresso è gratuito e riservato agli iscritti delle Biblioteche di Roma. Proseguono gli appuntamenti delle visite guidate e trekking storico ambientali organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale, quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma con appuntamento martedì 24 alle 9.30 in via di Bravetta n.739 per la visita all’interno del Forte e sabato 28 alle 9.30 in via Aurelia Antica n.183 per la visita guidata secondo percorso di Villa Doria Pamphilj fino al lago e ritorno.

Municipio XIII.Alla Biblioteca Cornelia, via Cornelia 45, giovedì 19 alle 17 proiezione del film La profezia dell’armadillo per la regia di Emanuele Scaringi (Italia, 2018).

Municipio XIV. Alla Biblioteca Franco Basaglia, via Federico Borromeo 67, giovedì 26 alle 17.30 presentazione del libro di Roberto Fantini Aldo Capitini. La bellezza della luce, introduzione di Alfredo Catalfo (Editore).