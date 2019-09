Campidoglio, la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi

Roma – Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 30 settembre al 6 ottobre nelle B iblioteche, nei Municipi, nei teatri e al Nuovo Cinema Aquila.

Municipio I. Continuano gli appuntamenti delle visite guidate e trekking storico ambientali organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale, quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma. Sabato 5 appuntamento alle 9.30 in via Calandrelli 25 per la visita guidata a Villa Sciarra. Per info e prenotazioni trekambientali@comune.roma.it e 3351530750.

Municipio II. Alla Biblioteca Europea, via Savoia 13/15, giovedì 3 alle 18 Salvatore Maira presenta il suo libro Ero straniero (Bompiani 2019). Alla Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113, da martedì 1 ottobre al 13 dicembre, tutti i martedì mattina dalle 9.30 alle 12.30 e il venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, servizio di assistenza digitale per l’accesso ai servizi online delle Biblioteche e del sito di Roma Capitale.

Municipio III. Alla Biblioteca Ennio Flaiano, via Monte Ruggero 39, venerdì 4 ottobre alle 20, incontro musicale Note in biblioteca, a cura della Istituzione Universitaria Concerti, con il Trio heroes: Mario Romeo fisarmonica, Samuele Telari fisarmonica, Andrea Pennacchi fisarmonica.

Municipio IV. Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37, sabato 5 alle 11.30 ultimo appuntamento della rassegna Note in Biblioteca in collaborazione con la Iuc Concerti Alla Sapienza, con il Quartetto Werther: Misia Sophia Jannoni Sebastianini al violino, Martina Santarone alla viola, Simone Chiominto al violoncello e Antonino Fiumara al pianoforte.

Municipio V. Al Nuovo Cinema Aquila venerdì 4 ottobre alle 20.50 il regista Simone Catania e il protagonista Vinicio Marchioni presenteranno Drive me Home. Il film sarà in programmazione da giovedì 3 a mercoledì 9 alle 20.50. Alla Biblioteca Gianni Rodari, via F. Tovaglieri 237/A, mercoledì 2 alle 17 laboratorio creativo a cura di Nonno Sergio, per bambini 5-8 anni, numero max di partecipati 15. Prenotazione obbligatoria. I bambini dovranno munirsi di das o plastilina. Info 0645460571. Dopo gli appuntamenti di giugno, luglio, agosto e settembre a Pigneto, Malatesta, Teano e Mirti, ultimo appuntamento venerdì 4 ottobre alle 16.30 dei Concerti nella Metro C, iniziativa sostenuta e patrocinata dal Municipio, e la musica in metro arriva alla fermata Parco di Centocelle con musiche di Duke Ellington, Eisler, Gardel e Berlin con un trio al femminile: Laura Polimeno alla voce, Caterina Bono al Violino, Indiana Raffaelli al contrabbasso. Ingresso gratuito. Alla Casa della Cultura, via Casilina 665, giovedì 3 ottobre alle 17.00 si terrà un incontro organizzato dal Centro Studi Patrizia Leonardi sul tema La Gran Bretagna, l’Europa e la Brexit ad ingresso gratuito.

Municipio VI. Alla Biblioteca Rugantino, via Rugantino 113, lunedì 30 proiezione di Stanlio e Ollio (2018) di Jon S. Baird nell’ambito del laboratorio di cinematografia organizzato in collaborazione con ASL RM2 e l’associazione culturale M’Arte. Al termine della visione segue una discussione sugli aspetti tecnico-cinematografici a cura del Dott. Silvano Manganaro.

Municipio VII. Alla Biblioteca Nelson Mandela, in Via del Pigneto, 22, il 2 ottobre alle 17 il circolo di lettura parlerà del libro M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega 2019. La partecipazione è aperta a tutti. Continuano le visite guidate e trekking storico ambientali organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale, quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma, con appuntamento martedì 1 ottobre alle 9.30 in piazza Aruleno Celio Sabino per la visita guidata del Parco degli Acquedotti. Per info e prenotazioni trekambientali@comune.roma.it e 3351530750.

Municipio IX. Alla Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante, piazzale Elsa Morante, giovedì 3 ottobre alle 17.30 presentazione del libro Il fruscio dell’erba selvaggia, candidato al Premio Biblioteche – Narrativa, e incontro con l’autore Giuseppe Munforte.

Municipio X. Alla Biblioteca Sandro Onofri, in via Umberto Lilloni 39/45, sabato 5 ottobre alle 10.30 laboratorio per introdurre i bambini all’esplorazione delle forme musicali, a cura dell’Associazione Musicale Eschilo. Per i bambini da 4 a 6 anni iscritti alle biblioteche di Roma. E’ necessaria la prenotazione al numero 0645460646.

Mercoledì 2 ottobre, inoltre nel Municipio a piazza Gandhi all’Eur, si svolgerà la manifestazione dedicata alla Giornata Internazionale Contro la Violenza. Oltre la consueta celebrazione alla statua del Mahatma, con la partecipazione dell’Ambasciata dell’India, quest’anno il coro del Liceo classico Vivona darà l’avvio alle celebrazioni con versioni concertate dei brani musicali cari al Mahatma nella sede dell’istituto e alle 11.30 la celebrazione al monumento dedicato. Alle 16.00 proiezione del film Gandhi alla Biblioteca Laurentina. Ed ancora mercoledì 2 alle 17.30 allo stabilimento Venezia, lungomare Amerigo Vespucci 6, presentazione del libro Controvento di Nicola Regina alla presenza dell’autore. Al Liceo Classico Anco Marzio, via Capo Palinuro 74, giovedì 3 alle 12.00 evento/conferenza stampa congiunta FISPES/Municipio su sport integrato, fotografia, altre abilità e venerdì 4 alle 17.00 incontro progetto Ostia UP! – la Scuola attiva la Cultura (entrambi gli appuntamenti Ostia). Sempre venerdì alle 17.00 inaugurazione videoinstallazione Reaction Roma 2019 – Terza evoluzione: Ostia, a cura di Humans Artis. Da venerdì 4 a domenica 6 alle 19 al Bajniero, via Felice Caronni 79, la Sagra della Patata musica, giochi e gastronomia a cura del CdQ Ostia Antica. Sabato 5 al Teatro del Lido di Ostia alle 17.00 inaugurazione della mostra The BESTiarium a cura di Omino71 e Mirko Pierri, entrambe a ingresso gratuito e fino al 27 ottobre. Ancora sabato alle 16.30 doppio evento al CHM Oasi Lipu, via dell’Idroscalo, Eurobirdwatch l’osservazione degli uccelli fino alle 19.30 e Notte internazionale dell’osservazione della Luna dalle 20.30. Alle 19.30 cena e letture. Allo Zero Cafè, via Cardinal Ginnasi 43, sabato alle 19.00 Fattore S, tribute band 883 – apericena e live music. Al Teatro del Lido sabato alle 21 inaugurazione stagione 2019-2020 guest star Max Paiella con il suo Live Concert. Infine, al Porto Turistico la mostra La Ricerca della Forma – Sergio Musmeci, il Genio ancora visitabile, tutti i giorni, fino al 10 ottobre ad ingresso libero.

Municipio XII. Proseguono le visite guidate e trekking storico ambientali organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale, quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma con appuntamento lunedì 30 alle 9.30 in via di Bravetta n.739 per la visita all’interno del Forte e mercoledì 2 alle 9.30 in via Aurelia Antica n.183 per la visita guidata primo percorso di Villa Doria Pamphilj fino al giardino del Teatro. Per info e prenotazioni trekambientali@comune.roma.it e telef. n. 3351530750.

Municipio XIV. Alla Biblioteca Franco Basaglia, in via Federico Borromeo 67, giovedì 3 ottobre alle 17.30 presentazione del libro di Annalisa Camilli La legge del mare, Rizzoli 2019. Interviene Stefano Bertoldi Volontario e attivista di SOS Mediterranée. Modera Michele Colucci storico CNR ISMed.