Campidoglio, #laculturaincasa: ecco gli appuntamenti digital di Casa del Cinema per il fine settimana

Roma Capitale della cultura, aderendo alla campagna #iorestoacasa, prosegue le attività su web e social con il programma #laculturaincasa. Questi alcuni dei contenuti digital di Casa del Cinema disponibili dal weekend di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio. Il canale social @culturaaroma darà aggiornamenti quotidiani con gli hashtag #iorestoacasa e #laculturaincasa.

Il fine settimana della Casa del Cinema comincia già oggi, venerdì 8 con un doppio appuntamento da non perdere: alle 10.30 il consueto viaggio nei ricordi di Mario Di Francesco ci porta nel cuore verde di Roma per un nuovo episodio di Villa Borghese: profumo di cinema, ricordi di film e attori, di set e di ciak dalla Casina delle Rose alla Casa del cinema dedicato questa volta al film di Gianni Franciolini Villa Borghese; nel pomeriggio, alle 16.30 la rubrica Cinema da leggere cambierà eccezionalmente format grazie ad un video esclusivo che il giornalista e scrittore Jonathan Giustini ha registrato per raccontare il proprio testo Fellini inedito.

Sabato 9 alle 11.00 continueranno, invece, le lezioni di Cinema del passato, questa volta con il regista messicano Alejandro Gonzales Inarritu, protagonista dell’incontro pubblico che si tenne alla Casa del Cinema in occasione della presentazione del film Babel.

La sera di sabato 9 inoltre prenderanno ufficialmente il via le celebrazioni per l’anniversario della nascita di Ettore Scola, con un’anticipazione dei festeggiamenti ufficiali di domenica 10. Grazie a Carlo Degli Esposti e alla Palomar, sarà possibile vedere dalle 20.00 il documentario Ridendo e scherzando con la partecipazione di Pif e la regia delle figlie del regista Silvia e Paola Scola.

Il film rimarrà a disposizione fino alle 24 di domenica, giorno del compleanno del maestro, il quale verrà ricordato alle 10.00 con un’edizione speciale de La cineteca del direttore di Giorgio Gosetti e la riproposizione alle 12.00 di uno storico incontro di Percorsi di cinema (a cura di ANAC) condotto da Francesco Ranieri Martinotti, in cui Scola raccontava il film La terrazza. Alle 14.00 l’omaggio al maestro si concluderà con la pubblicazione del suo cortometraggio poco conosciuto 1943-1997, dedicato ai temi della migrazione e del razzismo. Infine, ancora domenica 10 alle 16.30, tornerà anche l’appuntamento con il mondo del documentario in compagnia di Maurizio di Rienzo, curatore della storica rassegna ItaliaDoc, da 14 anni in programma alla Casa del Cinema, il quale parlerà di Vaccini di Elisabetta Sgarbi.