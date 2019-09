Campidoglio, ecco i nuovi appuntamenti dell’Estate Romana dal 19 al 25 settembre

Roma – Ancora una settimana ricca di eventi per l’Estate Romana 2019. Teatro, musica, cinema, mostre e passeggiate per la città: fino al 30 settembre, in ogni Municipio, tante occasioni per vivere e conoscere la Capitale. Qui alcuni degli appuntamenti dal 19 al 25 settembre. Il programma, in continuo aggiornamento, si trova su estateromana.comune.roma.it e su Facebook, Twitter e Instagram su @culturaaroma.

Dal 19 al 22 settembre torna al Palazzo delle Esposizioni Live Cinema Festival, la manifestazione a cura di Flyer Communication dedicata alle arti digitali audiovisive. Tra gli eventi in programma, giovedì 19 alle 23, atteso il collettivo artistico russo Tundra che proporrà, per la prima volta in Italia, lo show Nomad. Venerdì 20 due anteprime assolute: alle 22, Untilted.mvp degli italiani V3RBO e MMRK e, alle 23, Cloudhitects, degli ungheresi Daniel Besnyo e Patrik Kiss. Sabato 21 ancora due world première: alle 22, Comfort zones del duo polacco Odaibe & Pablo Frizzi e, alle 23, The clavicula conversations degli artisti multimediali di Vienna Zanshin & Prcls. Domenica 22 alle 23, Quantum-ton del giapponese Tatsuru Arai. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Il 20 e 21 settembre, al Parco del Pineto, appuntamento con la settima edizione di Fuori Posto, Festival di Teatri al Limite a cura dell’Associazione culturale Fuori Contesto. Tra gli eventi in cartellone, tutti gratuiti: venerdì 20 alle 19, Sulle tracce di Odisseo, spettacolo itinerante di narrazione sull’Odissea di e con Tiziana Scrocca e Roberto Mazzoli della Compagnia Il Naufragarmèdolce; sabato 21 dalle 9 alle 12.30, con partenza dalla Biblioteca Casa del Parco, #TUTTIINNATURA Lipu – Hai un albero per amico?: escursione naturalistica a cura di Aurelio Volontari Decoro XIII e Lipu.

L’Associazione Culturale Progetto Goldstein propone, dal 20 al 28 settembre, I Nasoni Raccontano – La storia ha il naso lungo, un viaggio teatrale, completamente gratuito, alla scoperta del quartiere Pigneto visto attraverso le sue caratteristiche fontanelle. Le prime due performance, raccontate dalla Compagnia del Teatro dell’Orologio con la drammaturgia originale di Fabio Morgan e la regia di Leonardo Ferrari Carissimi, sono previste venerdì 20 e sabato 21 dalle 20.30 con partenza dal Parco del Torrione.

Dal 20 al 29 settembre, torna lungo il perimetro del Colosseo Colors of Peace, l’esposizione gratuita che porta in mostra 5000 disegni di pace creati dai bambini di 126 Paesi del mondo a cura di Sri Chinmoy Oneness – Home Peace Run organizzazione no-profit. La rassegna, giunta alla sua terza edizione, risponde all’appello delle Nazioni Unite che invita le Istituzioni e la società civile a celebrare la Giornata Internazionale della Pace che ricorre il 21 settembre. E proprio sabato 21 alle 16.30 la Piazza del Colosseo ospiterà un Flashmob durante il quale verranno dispiegati i Tappeti del Mondo: un grande patchwork sul tema della pace tessuto da donne di diversi paesi del mondo dove chiunque potrà sedere per osservare un momento di meditazione o preghiera e passarsi di mano in mano la fiaccola della Peace Run.

Il Parco delle Canapiglie a Torre Maura ospita, fino al 22 settembre, Anomalie 2019. La sperimentazione in periferia, il progetto artistico del Kollatino Underground. Tra gli eventi in programma, tutti gratuiti, giovedì 19 alle 18.30, la Compagnia Pane e Circo presenta lo spettacolo di acrobatica aerea, equilibrismo e giocoleria The Floor is Lava; sabato 21 alle 21, Fearless spettacolo di teatro e nuovo circo della Compagnia Valdrada, diretto e interpretato da Chiara Becchimanzi con alle chitarre Alessio Righi; domenica 22 alle 18.30, Cirus Follies, spettacolo comico di giocoleria ed equilibrismo di e con Jacopo Candeloro e Flor Luludì.

Si conclude il 22 settembre, nel CityLab 971 in via Salaria, A.R.E. Festival – Artist in Rome Experience 2019, la manifestazione a cura di A.M.E. Management. Tra gli ultimi eventi gratuiti in programma: giovedì 19 alle 22, per Open Museum, Mario Carlo Lusi in The Blue Hole performance; venerdì 20 alle 22, Inside Banksy, serata dedicata al writer inglese con la proiezione di documentari, installazione site specific e l’opera omnia animata.

Nell’ambito del progetto Il cinema attraverso i Grandi Festival a cura di ANEC Lazio, si conclude il 24 settembre la rassegna Da Venezia a Roma. Tra le proiezioni in cartellone, segnaliamo: giovedì 19 alle 20 al Cinema Adriano e martedì 24 alle 18 all’Eden Film Center, Ji Yuan Tai Qi Hao (No.7 Cherry Lane) di Yonfan (Premio per la Miglior Sceneggiatura); venerdì 20 alle 21.15, al Cinema Farnese, Il prigioniero di Federico Olivetti, che sarà presente con l’attrice Sabrina Impacciatore, e a seguire evento speciale Autori ANAC con la proiezione di Nevia di Nunzia Di Stefano e la consegna del Premio Carlo Lizzani alla regista. Lunedì 23 alle 20.30 al Greenwich e martedì 24 alle 20.15 al Giulio Cesare, il film Gloria Mundi di Robert Guédiguian (Coppa Volpi Miglior Attrice ad Ariane Ascaride).

Nell’Anfiteatro di Via Bombicci, a Pietralata, fino al 29 settembre, appuntamento con Agorà – Teatro e Musica alle radici, il festival gratuito a cura dell’associazione culturale Il NaufragarMèDolce che ha scelto per questa edizione il tema Resistenze. Tra gli eventi in programma questa settimana: sabato 21 alle 20, Pesci fuor d’acqua?, spettacolo di e con Chiara Casarico e Tiziana Scrocca; domenica 22 alle 19, spettacolo di teatro canzone dal titolo Resistenze di e con Chiara Casarico e Tiziana Scrocca, con Giuseppe De Trizio e la straordinaria partecipazione di Raiz degli Almamegretta.