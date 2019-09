Il Campidoglio presenta la lista di eventi settimanali

Roma – Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 16 al 22 settembre nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri.

Municipio I. Alla Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, via di San Francesco di Sales 5, fino al 24 settembre la mostra documentaria Il confino politico a Ustica nel 1926-1927, frutto di un progetto di ricerca storica di Vito Ailara e Massimo Caserta che si propone di recuperare alla memoria collettiva e di restituire alle giovani generazioni alcuni frammenti di una pagina importante della nostra storia locale e nazionale, quella del confino di polizia dell’epoca fascista. Venerdì 20 alle 18.30 al MAXXI, in via Guido Reni 4, si terrà l’incontro Fantascienza? Giochi, invenzioni e trappole di Damiano Malabaila alias Primo Levi. L’iniziativa fa parte di Le meraviglie del possibile e Quattro libri sulla luna, due cicli di incontri, per grandi e bambini per discutere e scoprire la letteratura che gira attorno al nostro satellite (12 settembre – 10 ottobre 2019) promossi da Biblioteche di Roma e da Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Coordina e modera Domenico Scarpa, del Centro Studi Primo Levi di Torino. Interviene Tommaso Pincio scrittore ed esperto di fantascienza. Alla Casa delle Traduzioni, via degli Avignonesi 32, martedì 17 alle 17.30 presentazione del libro La tela favolosa. Carte e libri sulla scrivania di Elsa Morante di Giuliana Zagra (ed. Carocci 2019). Testi inediti, romanzi sospesi, personaggi che si ribellano alla loro sorte rivelano come la Morante non abbia mai smesso di costruire intorno a sé un mondo poetico parallelo più vero del reale. Riprendono, inoltre, gli appuntamenti delle visite guidate e trekking storico ambientali, organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale, quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma. Primo appuntamento mercoledì 18 alle 9.30 in p.le di Porta Metronia 2 per la visita guidata del Semenzaio Comunale di San Sisto Vecchio.

Municipio II. Alla Biblioteca Europea, in via Savoia 13, venerdì 20 alle 18.00 Furi o Colombo dialoga con Siegmund Ginzberg, autore del caso letterario Sindrome 1933 (Feltrinelli, 2019). Modera l’incontro Antonella Ottai, letture di Bruno Maccallini.

Municipio III. Venerdì 20 alle 20 alla Biblioteca Ennio Flaiano, si terrà il secondo incontro musicale della rassegna Note in Biblioteca, in collaborazione con la Iuc, Istituzione Universitaria Concerti. L’ensemble di flauti Alchimie Sonore, con la guida all’ascolto di un musicologo della Sapienza, partirà da un brano del repertorio romantico per eseguire poi cinque recentissime composizioni di giovani autori (Francesca Duca, Alessandro Pace, Alessandra Prozzo, Giulia Prozzo, Davide Stanzione).

Municipio IV. Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via di Grotta di Gregna 37, sabato 21 alle 11 si inaugura la mostra Il tulipano nero, mostra di disegni a china e pastello di Anna Maria Alessandrini, aperta al pubblico fino al 2 ottobre negli orari di apertura della Biblioteca.

Nell’ambito del Teatro Festival che si svolge fino al 28 settembre a Villa Farinacci, viale Rousseau 90, due gli spettacoli che andranno in scena per il divertimento di grandi e piccini: venerdì 20 alle 21 Via col Tempo e sabato 21 alle 18 Il Mondo di Oz. L’ingresso è gratuito per info e prenotazioni contattare il Teatro Marconi che cura la rassegna, al numero di telefono 06.5943554. Sabato 21 dalle 16.00 alle 20.00, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, si terrà lo showroom di veicoli elettrici organizzato dal Municipio in Via Tiburtina che sarà pedonalizzata nel tratto stradale che va da via Morello a via delle Cave di Pietralata.

Municipio V. Alla Biblioteca Penazzato in via Dino Penazzato 112, sabato 21 alle 11.00 Libri per crescere felici letture animate e attività ricreative per bambini dai 3 ai 6 anni. E’ gradita la prenotazione al numero 0645460530-31.

Sabato 21 alle 19.00 al Cineclub Alphaville, via del Pigneto 283, Arena Splendor. Gli eventi di E-State al V, sostenuti e patrocinati dal Municipio, inizieranno con la proiezione di una selezione di pellicole che hanno per protagonista Roma ed il territorio del V Municipio, set cinematografico di molti film dal neorealismo ad oggi. Fino al 29 settembre, ad ingresso gratuito. Venerdì 20 alle 18.00, e fino alle 22.00, alla Casa Della Cultura, via Casilina 665, si inaugurerà il Funzilla Fest, un festival interamente dedicato alle piccole pubblicazioni fotografiche autoprodotte. Presenti 80 espositori italiani ed esteri, per un numero di fanzine presenti oltre i 150. Promosso dall’Associazione culturale Cubo Blu, prosegue anche sabato 21 dalle 11 alle 22 e domenica 22 dalle 11 alle 20. Ad ingresso gratuito. Ancora, domenica 22 alle 19 al Giardino Galafati, antistante la scuola Enrico Toti in via del Pigneto 172-196, nell’ambito di E-State al V, si terrà un concerto di musica dal vivo, ad ingresso gratuito. Sempre domenica appuntamento alle 9.00 per la Passeggiata lungo la Via Francigena del Sud: a piedi o con le biciclette elettriche, messe a disposizione dal Municipio, si percorrerà la Via Francigena del Sud nel tratto Porta Maggiore-Area Archeologica di Gabii. La passeggiata avrà inizio per tutti alle 9.00 da Porta Maggiore per poi percorrere la via Prenestina, toccando i punti di interesse incontrati lungo il percorso per arrivare alle 12.30 in viale Palmiro Togliatti. Da qui gli operatori del C.E.A. – Centro di Educazione Ambientale – accompagneranno coloro che avranno fatto richiesta della bici elettrica fino all’Area Archeologica di Gabii, mentre il resto del gruppo, accompagnato dai ragazzi del Servizio Civile, raggiungerà “La Mistica” dove terminerà la passeggiata a piedi.

Municipio VI. Alla Biblioteca Rugantino, in via Rugantino 113, per il ciclo Un lunedì da cinefili, laboratorio di cinematografia organizzato in collaborazione con ASL RM2 e l’associazione culturale M’Arte, lunedì 16 alle alle 15 si proietterà Stanlio e Ollio (2018) di Jon S. Baird; al termine della visione segue una discussione sugli aspetti tecnico cinematografici a cura del dott. Silvano Manganaro.

Municipio VII. Alla Biblioteca Nelson Mandela, via La Spezia 21, martedì 17 alle 10.30 riparte Nati per Leggere. Storie sul tappeto, letture a bassa voce a cura Lavinia Palmieri e Maria Allegra Zapponi per piccolissimi lettori di 6-18 mesi. Ingresso gratuito, per info su per partecipazione www. bibliotechediroma.it.

Municipio X. Alla Biblioteca Elsa Morante in Via Adolfo Cozza 7, venerdì 20 alle 16.30 per la rassegna Cinema tra gli scaffali proiezione del film Il giovane favoloso di Mario Martone (2014 – 137’). Ed ancora mercoledì 18 alle 18 allo Sporting Beach la rassegna Ostia incontra l’autore porta Carlo Bonini col suo Ti mangio il cuore. La quarta mafia del Gargano, ad ingresso libero. Giovedì 19 alle 17 il Municipio presenta, nella cornice del suo chiostro, il convegno L’altra faccia della Luna. Tra gli enigmi dell’archeologia e i misteri dell’astronomia, ne discutono esperti della materia. Sabato 21 e domenica 22 Ostia Antica si animerà con il rinascimentale Palio dell’Equinozio d’Autunno, due intere giornate in compagnia di figuranti in costume storico e varie attività (corteo, torneo cavalleresco, mercato, giochi, visite guidate, lotteria…). Proseguono al Porto Turistico di Roma sabato 21 e domenica 22 gli incontri pomeridiani di Un Mare di Sport al Porto con le Federazioni di Atletica Leggera e Tennis Tavolo, evento col patrocinio del Municipio. Il Porto ospita, tra l’altro, la mostra La Ricerca della Forma – Sergio Musmeci, il Genio, ad ingresso libero e visitabile tutti i giorni fino al 10 ottobre. Sabato al centro Habitat Mediterraneo – Oasi LIPU di Ostia alle 16 l’evento #tuttiinnatura/Hai un albero per amico? , conferenza, visite guidate, laboratori e cena al sacco a cura di Ostia Veg. Per le Giornate europee del Patrimonio, il Parco Archeologico di Ostia Antica presenta, ancora, un fitto calendario di eventi, tra cui sabato 22 alle 20.30 e alle 21.45 laboratori didattici per ragazzi Dal grano… pane!” e “A casa delle Muse e negli stessi orari 20.30 e 21.45 visite accompagnate serali al Castello di Giulio II. Domenica 22 sempre agli scavi di Ostia Antica il laboratorio Colori naturali e la visita guidata con giochi Come mangiavano gli antichi?.

Municipio XI. Alla Biblioteca Marconi, in via Gerolamo Cardano 135, da lunedì 16 alle 16.30 parte la rassegna cinematografica America: razzismo, xenofobia, diritti civili. La rassegna propone tre recentissimi film che affrontano con occhi nuovi e rinnovato interesse temi ancora molto scottanti della realtà sociale americana contemporanea: violenza, razzismo, xenofobia, riconoscimento dei diritti civili. Per maggiori informazioni sui titoli che saranno proiettati chiedere in biblioteca tel. 06 45460301, guglielmomarconi@ bibliotechediroma.it. L’ingresso è gratuito e riservato ai soli iscritti alle Biblioteche di Roma. Mercoledì 18 alle 17.00 Paola Di Nicola presenta il libro La mia parola contro la sua (Harper Collins, 2018) a cura de “La Città delle Donne” di Roma. Paola Di Nicola lavora al Tribunale Penale di Roma con la carica di GIP e si occupa di cause a difesa delle donne coinvolte in violenze di genere e femminicidi. Insieme all’autrice interviene la scrittrice Dorotea Medici. Il libro, a metà strada tra una biografia e la storia collettiva delle donne in magistratura, allarga l’orizzonte dello sguardo su un aspetto culturale importante: quanto pesano i pregiudizi di genere in tribunale? Sempre alla Biblioteca Marconi, fino al 28 settembre è la mostra fotografica I colori della natura di Marco Seretti.

Municipio XII. Alla Biblioteca Villino Corsini, villa Doria Pamphilj, largo 3 giugno 1849, sabato 21 alle 11 presentazione del libro La vita nelle cose di Anna Camaiti Hostert (MnM Print, 2019). Oltre all’autrice interviene Wilma Labate, letture Danilo Nigrelli, voce e chitarra Alex Camaiti. Domenica 22 alle 11 nell’ambito della rassegna cinematografica Regine, proiezione del film Vittoria e Abdul di Stephen Frears (2017, 149’). La proiezione sarà preceduta da un’introduzione critica al film. L’ingresso è gratuito e riservato agli iscritti delle Biblioteche di Roma.

Municipio XIV. Sabato 21 appuntamento alle 9 alla Biblioteca Casa del Parco, via Pineta Sacchetti 78, per partecipare a #Tuttiinnatura Lipu – Hai un albero per amico?, un’ escursione naturalistica alla scoperta degli alberi del Pineto, tra racconti e biodiversità urbana. Numero massimo di partecipanti 30, con prenotazione obbligatoria. Prenotazioni ed info: lorenzo.nottari@lipu.it – 338/1041209. L’iniziativa fa parte del Festival di Teatri al Limite con spettacoli, performance, installazioni e laboratori che raccontano il territorio.

Municipio XV. All’Istituto Slovacco di Roma, via dei Colli della Farnesina 144, giovedì 19 alle 18.30 a cura della Biblioteca Europea, per la seconda edizione del ciclo di appuntamenti Europa in circolo 2019. Incontri con scrittori europei contemporanei sarà presentato il romanzo Accadde il primo settembre (o un altro giorno) (Fonte Safarà editore, 2008), di Pavol Rankov, scrittore tra le voci più importanti della letteratura slovacca contemporanea, già vincitore del Premio Europeo per la Letteratura 2009.