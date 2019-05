Campidoglio: trekking urbano e visite guidate nel mese di giugno

Roma- Proseguono a Roma gli appuntamenti con i trekking urbani nel verde e le visite guidate in parchi e ville della Capitale, organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale. Un trekking straordinario, gratuito e libero, proposto in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, a cui Roma Capitale partecipa con una serie di eventi, chiude, venerdi’ 31, gli appuntamenti di maggio e annuncia il ricco calendario di giugno.

Il trekking speciale condurra’ i partecipanti nel cuore della citta’ eterna attraverso un itinerario ricco di verde, storia e cultura che tocchera’ i giardini di piazza Cairoli e di Palazzo Venezia, Villa Aldobrandini, i giardini di Carlo Alberto al Quirinale, e di Sant’Andrea al Quirinale concludendosi con il giardino di Palazzo Barberini.

Numerose le visite guidate nei singoli parchi proposti per il mese di giugno. Tre diversi itinerari all’interno di Villa Doria Pamphili, uno al Forte Bravetta, ed un percorso al Semenzaio di San Sisto Vecchio. Inoltre, sono previste escursioni a Villa Torlonia, Villa Celimontana, al Giardino del Pincio e due distinti percorsi a Villa Borghese.

Due sono gli imperdibili trekking storico ambientali di 4 ore ciascuno creati e condotti dagli esperti dell’Ufficio Visite Guidate capitolino. Uno all’interno di Villa Ada Savoia, immersi nella flora e nella storia di uno dei parchi storici piu’ estesi di Roma e l’altro attraverso Villa Borghese alla scoperta dei suoi tanti tesori. Per prenotare visite e trekking storico ambientali gratuiti per gli over 65, i ragazzi fino a 14 anni ed i disabili ed al costo rispettivamente di 4 e 6 euro per tutti gli altri basta inviare una email all’indirizzo: trekambientali@comune.roma.it non oltre due giorni prima del trekking scelto.