Campidoglio: visite guidate in ville e parchi riprendono da sabato

Roma – Proseguono anche nel mese di dicembre gli appuntamenti con le visite guidate organizzate dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale. Tanti i percorsi alla scoperta della vegetazione di pregio di parchi e ville della Capitale. E per favorire una maggiore partecipazione alcune visite sono riproposte anche il sabato mattina. Sabato prossimo, 7 dicembre, sara’ possibile partecipare alla visita guidata “Giardini del Campidoglio”.

Le guide esperte del Dipartimento Tutela Ambientale condurranno i partecipanti attraverso un’area verde di grande suggestione di cui verra’ descritta l’evoluzione a partire dall’epoca romana, passando per i grandiosi progetti di De Tournon e di Berthault per il “Jardin du Capitole” dei primi dell’Ottocento, per arrivare fino alle piu’ recenti proposte di sistemazione a giardino dei piani regolatori di Roma Capitale. Una sosta in questo luogo suggestivo consentira’ alle guide di illustrare anche le piante sacre ai romani e l’architettura dei giardini della Roma Imperiale. Il sabato successivo, 14 dicembre, il calendario prevede un interessante percorso a Villa Doria Pamphilj, con partenza da Porta San Pancrazio per arrivare al Giardino del Teatro.

Infine, un’ultima segnalazione che riguarda il percorso “Passeggiata del Pincio” previsto per mercoledi’ 18, con appuntamento alle ore 9.30 in piazzale Napoleone I, la terrazza che si affaccia su piazza del Popolo. Per prenotare le visite guidate – gratuite per gli over 65, i ragazzi fino a 14 anni ed i disabili e al costo di 4 euro per tutti gli altri – basta inviare una e-mail all’indirizzo: trekambientali@comune.roma.it non oltre due giorni prima del trekking scelto.