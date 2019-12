Capodanno nel tempio del rock di via Veneto

Anche quest’anno l’Hard Rock Cafe di Roma apre le sue porte fino a notte fonda per salutare il 2019 e accogliere il 2020. Una cena con un ricco menu che si trasformerà in una festa accompagnata da tanta musica. Ospiti della serata European Dj Gabrielo vincitore del Tour Music Fest 2019 e musica live con Statale 66 e Frank Polucci. Tante sorprese nel corso della serata che potrà essere immortalata grazie ad un photoshooting corner allestito per l’occasione.

Per quanto riguarda il menù si potrà scegliere tra due opzioni:

€135 Adulti | € 80 Bambini fino ai 10 anni (Sala Principale, Function, Vip & Bar)

€120 Adulti | € 80 Bambini fino ai 10 anni (nel gazebo)

Info e prenotazioni: rome_sales@hardrock.com | 064203051

E’ possibile prenotare online acquistando il menu: http://bit.ly/2QsCFJn

GALA DINNER MENU

ANTIPASTI:

LIL’ SPINACH ARTICHOKE DIP Una crema di pecorino e formaggio cheddar, spinaci tritati e cuori di carciofo, servita con tortilla chips croccanti e pico de gallo fatto in casa e servito a parte

LIL’ ONE NIGHT IN BANGKOK SPICY SHRIMPS Croccanti gamberi glassati con una cremosa salsa piccante, guarniti con cipolle verdi e semi di sesamo, serviti su un letto di coleslaw

FIORE DI ZUCCA FRITTO Croccante fiore di zucca fritto secondo la tradizione romana

SALAD:

LIL’ BEET SALAD Fresche barbabietole rosse e arancia fresca con insalata mista e spinacino, condite con vinaigrette al limone e timo, ricoperte con formaggio di capra sbriciolato e semi di zucca tostati

PIATTO PRINCIPALE – SCELTA TRA:

SMOKEHOUSE SELECTION Baby Back Ribs, Brisket and Pulled Pork Sandwich, serviti con patatine fritte homemade, una cremosa coleslaw e fagioli ranch-style

FRESH SALMON Salmone avvolto in una foglia di cedro, carciofi fritti e patate al forno, servito con salsa al mango

THREE SLIDERS Tre mini-burgers dai tipici sapori di Roma: Carbonara, Amatriciana e Gricia in stile Hard Rock, serviti con patate al forno e cicoria ripassata

MOVING MOUNTAINS BURGER La nostra alternativa vegana: pane vegano, lattuga fresca e pomodoro grigliato, funghi Portobello marinati con olio al tartufo, servito con patatine housemade

DESSERTS:

HOMEMADE HOT FUDGE BROWNIE

Servito con gelato alla vaniglia guarnito con topping di passion fruit

NY-STYLE CHEESECAKE

Servito con topping al cioccolato e topping al caramello e panna montata

DRINKS:

SODA: Pepsi, Pepsi Max, Schweppes Orange, 7UP, Acqua Minerale

1 BOTTIGLIA DI VINO ROSSO OPPURE BIANCO da condividere ogni due persone

1 FLUTE di PROSECCO per il brindisi di mezzanotte

Disponibile su richiesta: Menu Vegetariano e Menu Vegano

Speciale Drink Card per entrate dopo la mezzanotte: €25

