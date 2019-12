Capodanno Rinascimentale: dal Botticelli ai manicaretti di Lorenzo il Magnifico, l’originale veglione con cena a tema + spettacolo

Torna anche quest’anno, per il terzo consecutivo, il Capodanno rinascimentale a Castel Gandolfo con la compagnia “Danza e Parola” in scena con lo spettacolo dedicato a Sandro Botticelli .

Per un capodanno davvero originale e all’insegna della cultura e della buona tavola, “Zefiro Torna” accompagna con danza, versi e straordinari artisti il veglione di capodanno reso ancora più invitante con una selezione gastronomica di piatti a tema rinascimentale. Una speciale cena a buffet allestita dal catering Biker’s, per deliziarsi con i manicaretti di Lorenzo il Magnifico e a seguire lo spettacolo di danza e teatro, una romantica favola che narra l’amore di Sandro Botticelli per la sua musa ispiratrice, Simonetta Vespucci.

“Zefiro Torna” scritto e diretto da Luciano Tribuzi, ha debuttato nel 2017 durante la prestigiosa rassegna “Vissi d’Arte” di Napoli e vede in scena oltre al regista, la ballerina Giulia Fabrocile (Simonetta Vespucci) e l’attrice Michela Barone (Zefiro). Musiche di Sergei Sergeyevich Prokofiev, PëtrIl’ič Čajkovskij e l’inedita “Nostos” della giovane compositrice Federica Clementi.

CENA RINASCIMENTALE – MENU CAPODANNO

Zuppa di funghi e farro;

Cotolette di maiale con prugne speziate con finocchio alloro e zenzero;

Pollo all’arancio con curcuma e anice stellato;

Frittata alle herbuccie;

Crostini con fegatelli;

Verdure grigliate

Dolci Natalizi

A mezzanotte cotechino con lenticchie

N.B. La cena non è servita ai tavoli. Nella sala, esclusivamente dedicata al cenone, vengono organizzate postazioni a sedere e la cena è a buffet.

INFO E COSTI

Cena e spettacolo : 40 euro (OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE)

Solo Spettacolo, brindisi e cotechino con lenticchie: 25 euro (OBBLIGATORIA PRENOTAZIONE).

Teatro Petrolini, Via Prati n. 6 – Castel Gandolfo

Martedì 31 dicembre 2019

Cena ore 21,00, spettacolo ore 22,30

Per prenotazioni al numero 339.8346689 anche WhatsApp (Michela)

Per info: pagina facebook “Zefiro Torna. Storia di Simonetta Vespucci, modella di Botticelli”.