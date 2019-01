Roma – Caredent Dental Experts, gruppo di oltre 60 centri dentistici presenti in 10 regioni italiane, annuncia l’acquisizione di 4 cliniche Smileclin, realtà fondata nel 2013 presente a Milano, Roma, Alessandria, Bologna e Genova con un totale di 5 centri odontoiatrici. La clinica di Genova resta di proprietà Smileclin.

La clinica di Roma, situata in Piazza S. Maria Consolatrice 7, si sviluppa su una superficie di 160 mq ed è dotata di apparecchiature di ultima generazione; oltre al direttore sanitario, Dott. Alfonso Gaeta, sono impiegati 3 dipendenti, parte del team di assistenza, e un equipe di medici dentisti e odontoiatri in grado di offrire cure in ogni ambito dell’odontoiatria e per tutte le fasce di età. La clinica sarà aperta da lunedì al sabato dalle 9 alle 20.

Il gruppo Caredent Dental Experts è già presente nel Lazio con una clinica a Viterbo in via Garbini 108 e una a Roma in via Aurelia 439.

L’amministratore delegato del gruppo Caredent Dental Experts, Fabrizio Oliveri, commenta: “Grazie a questa acquisizione, Caredent Dental Experts rafforza la sua presenza a Roma e sul territorio nazionale e compie un altro passo avanti nella sua strategia di crescita. L’obiettivo è continuare a garantire qualità, sicurezza e professionalità alla portata di tutti e in maniera sempre più capillare nel territorio italiano.”

L’organizzazione Caredent Dental Experts

Il Gruppo conta ad oggi 63 centri in 10 regioni italiane, localizzati sia fronte strada in zone facilmente accessibili sia nei più importanti centri commerciali.

In ogni clinica del Gruppo opera un team di medici dentisti e odontoiatri con pluriennale esperienza nelle diverse discipline (implantologia, odontoiatria generale, chirurgia, ortodonzia, pedodonzia, protesi, estetica, gnatologia), che segue rigorosi protocolli di trattamento al fine di garantire un elevato standard, oltre che di cure, anche di servizio al paziente. Ogni centro si avvale inoltre di strumenti e tecnologie di ultima generazione: dall’ortopanoramica alla tac, dalla telecamera intra-orale allo scanner 3D. L’attività dei medici è supervisionata da un comitato scientifico composto da 13 medici rappresentativi delle diverse branche dell’odontoiatria che aiuta a costruire e mantenere costantemente aggiornati i protocolli e le procedure in ambito medico.

Caredent Dental Experts, fondata a Bergamo nel 2010, conta oltre 60 cliniche, più di 670 professionisti tra medici dentisti, odontoiatri e dipendenti e segue più di 80.000 pazienti. Attualmente è presente in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Lazio. È controllata al 72% dal fondo d’investimenti L-Catterton (partecipato dal famoso gruppo francese del lusso Lvmh) mentre il restante 28% è nelle mani di soci di minoranza.