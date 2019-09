Carolina e Topo Tip incontrano i piccoli fan a Roma il 29 settembre

Dopo il grande successo su YouTube con oltre 40mln di views in soli tre mesi CAROLINA BENVENGA è pronta ad incontrare i piccoli fan

PRIMO APPUNTAMENTO DOMENICA 29 SETTEMBRE A ROMA – BABY DANCE SHOW e MEET&GREET: restare fermi sarà impossibile!

Dalle ore 16 c/o C.C. ROMAEST

Prepariamoci a ballare con Carolina e Topo Tip!

Carolina Benvenga, amatissimo volto della tv per bambini, sarà a Roma insieme a Topo Tip, il vivace topolino amico dell’ambiente, domenica 29 settembre, per la prima tappa del loro instore tour!

A partire dalle ore 16.00 presso il Centro Commerciale ROMAEST (2° piano ingresso nord), i due simpatici beniamini faranno scatenare grandi e piccini con le canzoni e le coreografie del loro nuovissimo progetto, «Carolina & Topo Tip: Balla con noi!», prodotto da Sony in collaborazione con Studio Bozzetto (https://SMI.lnk.to/carolinaetopotipEC). Allo show di baby dance seguirà una fantastica sessione di meet&greet, per incontrare da vicino Carolina e Topo Tip e scattare con loro tantissime tenere foto-ricordo; i bambini che acquisteranno il cd avranno, inoltre, l’imperdibile opportunità di farselo autografare!

Tra le canzoncine realizzate da Carolina non mancherà «Vedo Vedo», la prima e unica versione in italiano di «Veo Veo», famosissima hit per bambini, il cui video ha superato su YouTube quota 10 milioni di clic. Un successo inarrestabile quello della giovane conduttrice, se si pensa che in poco più di tre mesi i suoi video hanno raggiunto oltre 40 milioni di visualizzazioni sul tubo (https://SMI.lnk.to/carolinavevoEC).

L’instore tour sta per iniziare e i due simpatici amici vi aspettano nei più importanti centri commerciali d’Italia! Le altre tappe ad ottobre saranno sabato 12 al CC Aura di Roma. Domenica 13 al CC I Gigli di Firenze. Sabato 19 al CC Conca D’Oro di Palermo. Domenica 27 al CC Corte Lombarda di Milano.

Restare fermi sarà impossibile!!!