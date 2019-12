Casa del Jazz e Auditorium, lista eventi e appuntamenti

Roma – Prosegue a Roma il Natale in Auditorium con un cartellone ricco di appuntamenti. Molte le proposte italiane in programma questa settimana al Parco della Musica: il 17 dicembre saranno in scena Giovanni e Jasmine Tommaso, padre e figlia, straordinario musicista il primo, bravissima cantante la seconda. Il 18 dicembre sara’ la volta di Age&Scarpelli Suite, uno spettacolo che mescola musica e cinema per rendere omaggio a Furio Scarpelli e Agenore Incrocci, due indiscussi protagonisti della cinematografia italiana.

E ancora musica e cinema il giorno seguente con la serata dedicata ad Armando Trovajoli, il compositore romano la cui fama e’ legata soprattutto alla commedia musicale e alla musica da film. Il 20 dicembre sara’ invece la volta di Tonino Battista che accompagnato dal Pmce Parco della Musica Ensemble proporra’ al pubblico una prima esecuzione assoluta di alcune delle piu’ recenti composizioni di Kevin Volans.

Si cambia decisamente genere il 21 dicembre con il progetto Pink Sonic, uno spettacolo che fara’ rivivere le emozioni e l’energia dei concerti live dei Pink Floyd. Il 22 dicembre si entra nel vivo della programmazione delle feste con l’inizio dell’attesissimo Roma Gospel Festival. L’apertura della rassegna, che proseguira’ fino al 31 dicembre, e’ affidata al Chicago Mass Choir.

Come sempre non solo musica in Auditorium, ma anche lezioni di rock, jazz e storia, la mostra 1969 dedicata alla controcultura di quegli anni, l’esposizione di Sergio Lombardo e la divertente pista di ghiaccio aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24. Settimana molto intensa alla Casa del Jazz con gli appuntamenti di Jazz Campus, dalla Musica d’insieme di Fabio Zeppetella alle prove aperte della Big Band del Conservatorio di Santa Cecilia, e con i concerti di Nico Morelli (20 dicembre) che avra’ tra gli ospiti Barbara Eramo e del duo Centazzo/Schiaffini (21 dicembre).