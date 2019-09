Casa Internazionale Donne, tornano le assemblee pubbliche

Roma – Tornano le assemblee pubbliche alla Casa Internazionale delle Donne a Roma. Giovedi’ 12 settembre, alle 18.30, il primo appuntamento dopo la pausa estiva in via della Lungara, 19 con ‘Giu’ le mani dalle Case delle Donne’, organizzata, dopo le assemblee di ‘Lucha y Siesta’, “per ragionare insieme sul significato, l’importanza, la necessita’, la bellezza dei luoghi delle donne, per costruire le prossime mobilitazioni, e immaginare il futuro”. “La Casa Internazionale delle Donne- si legge sulla nota stampa che annuncia l’assemblea- torna a spiazzare con rinnovata determinazione. A spiazzare chi la vorrebbe chiusa, a spiazzare chi ci vorrebbe tutte e tutti chiusi in casa, vittime della paura. La Casa e’ aperta, qui e ora, e continua a essere un luogo accogliente e inclusivo per le donne e per tutta la citta’”.