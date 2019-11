Casa Jazz e Auditorium, gli eventi per il weekend

Roma- A Roma settimana di grande musica con importanti nomi internazionali a partire dagli Archive, il collettivo britannico nato nel 1994 a Londra da un’idea di Darius Keeler e Danny Griffiths, che approda il 3 dicembre all’Auditorium per festeggiare con i fan i suoi 25 anni di attivita’. Da non perdere l’1 dicembre la serata conclusiva del Roma Jazz Festival con Paolo Fresu alla tromba, Richard Galliano al bandoneon e Jan Lundgren al piano, in un concerto che vedra’ l’intreccio di vari linguaggi come il jazz, il tango argentino, la musica brasiliana e la tradizione popolare francese.

Il 5 dicembre sara’ la volta di Ara Malikian, che fara’ tappa all’Auditorium per presentare Royal Garage, un ambizioso e personale doppio album che, per la prima volta, vede il talentuoso violinista cantare, oltre che suonare. E a cantare sara’ anche un noto personaggio del mondo teatrale, Alessandro Haber, che il 6 dicembre salira’ sul palco della Petrassi per portare in scena le sue esperienze musicali interpretando brani appositamente scritti per lui da De Gregori (come La valigia dell’attore) e reinventando alcuni dei classici della musica italiana firmati dai suoi autori preferiti.

Con l’8 dicembre si apre il Natale all’Auditorium con il concerto di Vinicio Capossela che presentera’ al pubblico dell’Auditorium il nuovo progetto discografico Ballate per uomini e bestie, un canzoniere che, evocando un medioevo fantastico fatto di animali estinti e creature magiche, mette in mostra le similitudini e il senso di attualita’ che lo legano profondamente alle cronache dell’oggi.

Con il Natale inaugurano anche due grandi cicli di Lezioni: i Dialoghi Matematici, la rassegna curata da Il Mulino, quest’anno dedicata al genere femminile per ripercorrere le storie individuali di alcune don­ne, importanti figure della ricerca, e le Lezioni di Rock a cura di Ernesto Assante e Gino Castaldo, che quest’anno celebrano i 50 anni della fine dei Beatles e degli anni Sessanta, una stagione clamorosa di sogni, ribellioni, utopie e meraviglie.

In linea con questo tema e sempre a cura di Ernesto Assante inaugurera’ il 5 dicembre in AuditoriumArte 1969. L’anno della controcultura: parole, musica, immagini la mostra che raccontera’ il mosaico ricchissimo di un anno travolgente: la sua nascita, nella baia di San Francisco e tra le strade di New York con i poeti della Beat Generation, e tra i docks del porto di Liverpool dove i giovanissimi Beatles accendevano la miccia della nuova cultura giovanile.

Dicembre e’ un mese pieno di sorprese alla Casa del Jazz a partire dall’appuntamento del 5 dicembre Happy Birthday Enrico Pieranunzi 70! in cui si festeggeranno i 70 anni di uno dei jazzisti italiani piu’ noti a livello internazionale. A seguire altri talenti degli 88 tasti in arrivo: Roberto Tarenzi che si esibira’ in piano solo (6/12) e Julian Oliver Mazzariello in trio con Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Andre’ Ceccarelli alla batteria per presentare Debut, la sua prima prova da leader (7/12).

Continuano gli appuntamenti del Jazz Campus in collaborazione con il Dipartimento Jazz del Conservatorio di Santa Cecilia che comprende le lezioni di Storia del Jazz a cura di Alessio Sebasto (2/12), quelle di Musica d’Insieme a cura di Fabio Zeppetella (3/12), I segreti della Big Band (4/12) ovvero le prove aperte della Big Band del Conservatorio di Santa Cecilia a cura di Alfredo Santoloci, e Il jazz che spezza le catene (8/12) a cura di Luigi Onori.