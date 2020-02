Casa Jazz e Auditorium, lista appuntamenti dal 16 al 23/2

Roma – Ecco gli appuntamenti della settimana che va dal 16 al 23 febbraio, all’Auditorium Parco della Musica: Doppio concerto d’eccezione all’apertura di questa settimana, con ‘Brutti, Sporchi e Cattivi’ una serata dedicata a due storiche band della scena musicale romana: Il Muro del Canto e i Colle der Fomento si fonderanno per un racconto crudo e appassionato della citta’ assolutamente da non perdere.

Ancora grande musica sabato 21 febbraio con due giganti tanto distanti quanto vicini, accomunati dall’essere entrambi geni assoluti del loro strumento: Bernard “Buddy” Rich re indiscusso della batteria e Flora Purim cantante brasiliana di Rio de Janeiro, dotata di un’estensione vocale di ben sei ottave, e all’attivo collaborazioni con Miles Davis, Chick Corea, Hermeto Pascoal e tanti altri. Sabato 22 febbraio Enzo Gragnaniello sara’ protagonista di una serata dedicata ai suoi grandi successi inseriti in un’opera multidisciplinare ideata dal regista e coreografo italo-africano Mvula Sungani, che vedra’ insieme sulla scena l’e’toile Emanuela Bianchini, con la forza della sua physical dance.

Lo stesso giorno il Quinteto Astor Piazzolla tornera’ sul palco della Petrassi per suonare gli inestimabili arrangiamenti autografi del grande compositore di tango argentino e per riportare alla luce gioielli pressoche’ inediti. Domenica 23 sara’ la volta di Tini, la popstar internazionale che arriva in Auditorium con il suo Quiero Volver tour, il tour europeo nato sull’onda del grande successo dei suoi singoli 22, Sad Song, Oye e la smash hit Fresa.

Per il ciclo delle Lezioni, questa settimana avranno inizio quelle di Storia dell’Arte, quest’anno dedicate a Raffaello: Barba Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, ci illustrera’ le manifestazioni che si terranno nel 2020 e ci parlera’ dei grandi lavori di restauro intrapresi dai Musei Vaticani nei confronti delle opere del grande pittore marchigiano. Per gli appuntamenti teatrali, proseguono con grande successo le repliche di Giorni Felici, il testo di Samuel Beckett portato in scena da Nicoletta Braschi fino al 23 febbraio.

Infine, in occasione del Carnevale, domenica 23 febbraio Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana saranno protagonisti di una parata musicale mascherata presso gli spazi esterni dell’Auditorium, a ingresso libero. Alla casa del Jazz per il ciclo “Giovani Leoni” il talentuoso pianista calabrese Francesco Scaramuzzino presentera’ in trio il suo nuovo progetto The Flowing. Il 22 e il 24 febbraio primi due appuntamenti della XIII edizione del Festival Percorsi Jazz, due masterclass a cura del Conservatorio di Santa Cecilia rispettivamente con Roberto Ottaviano, sassofonista e compositore, e con Alvin Curran musicista e compositore statunitense.