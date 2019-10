Casa Jazz, lista appuntamenti settimanali

Roma – Mentre all’Auditorium si stanno per accendere i riflettori sulla quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, la programmazione della Fondazione Musica per Roma prosegue alla Casa del Jazz dove il 13 ottobre prende il via la rassegna ‘Il Jazz che spezza le catene’, quattro incontri per rileggere la storia in musica, dalla rappresentazione della schiavitu’ alla centralita’ africana, a cura di Luigi Onori. L’iniziativa rientra nei progetti didattici e divulgativi denominati ‘Jazz Campus’ che Casa del Jazz portera’ avanti tutto l’anno tra lezioni, incontri con i protagonisti della musica e concerti speciali, aprendo le porte di Villa Osio alla formazione musicale per tutti gli appassionati di jazz. Sempre per ‘Jazz Campus’, il 18 e 19 ottobre, Riccardo Del Fra, uno dei piu’ grandi musicisti a livello europeo, direttore da molti anni del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Parigi, proporra’ una masterclass di contrabbasso e improvvisazione jazz. Del Fra, dal 17 al 19 ottobre sara’ inoltre protagonista di tre serate all’Alexanderplatz dedicate a Moving people, l’album pubblicato con la Parco della Musica Records, l’etichetta musicale della Fondazione Musica per Roma. E ancora la prossima settimana alla Casa del Jazz Le Gran Tango, serata dedicata ad Astor Piazzolla (17 ottobre), Federica Colangelo con il progetto Acquaphonica (18 ottobre) e la Scuola Popolare Musica di Testaccio (20 ottobre) con un omaggio a Woodstock.