Casina Raffello: online podcast fiabe di Rodari

Roma – Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, anche in questo momento particolare vuole “rimanere vicina ai bambini e ragazzi e alle loro famiglie che devono trascorrere tanto tempo a casa”.

“Per rendere meno noiose le loro giornate- si legge nella nota- dal 15 al 25 aprile, Casina di Raffaello proporrà ogni giorno, sul sito e sui canali social Facebook ed Instagram, una serie di letture on-line delle fiabe e filastrocche del grande maestro della parola e della fantasia, Gianni Rodari, del quale ricorre quest’anno il centenario della nascita”.

I podcast delle letture saranno disponibili sul sito e sui canali social in ogni momento. Programma delle letture on-line: 15 aprile: “Una scuola grande come il mondo” tratta da “Il libro degli errori”; 16 aprile: “Uno e’ sette” tratta da “Favole al telefono” 17 aprile: “Storia universale” tratta da “Favole al telefono” 18 aprile: “Le scimmie in viaggio” tratta da “Favole al telefono” 19 aprile: “La testa del Chiodo” tratta da “Filastrocche in cielo e in terra” 20 aprile: “La passeggiata di un distratto” tratta da “Favole al telefono” 21 aprile: “La mia mucca” tratta da “Il libro degli errori” 22 aprile: “Il Naso che scappa” tratta da “Favole al telefono” 23 aprile: “Cucina spaziale” tratta da “Favole al telefono” 24 aprile: “A sbagliare le storie” tratta da “Favole al telefono” 25 aprile: “Alice cascherina” tratta da “Favole al telefono”.