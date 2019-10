Centro Commerciale Romaest: Gigi D’Alessio incontra fan e presenta nuovo album

Roma – Gigi D’Alessio sceglie il Centro Commerciale Romaest per la prima tappa del suo instore tour. A partire dalle ore 17.30 di venerdì 18 ottobre infatti, il grande cantautore italiano, presenterà presso l’area eventi di via Collatina,858 (secondo piano-ingresso nord),il suo nuovo e attesissimo album: Noi Due.

L’ultimo lavoro dell’artista (che nel corso della sua carriera ha venduto oltre 20 milioni di dischi conquistandone 3 di diamante e 100 in platino), sarà lanciato sul mercato discografico nella stessa giornata. Un disco che arriva a due anni di distanza dal suo ultimo album:’24 febbraio 1967’.

Attraverso i suoi canali social, l’ex coach di ‘The Voice of Italy,’ha già anticipato la notizia riferendosi a grandi sorprese in arrivo come ad esempio le sue collaborazioni con artisti italiani e stranieri di alto livello come Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri e Guè Pequeno. L’attesa track list si apre con “Domani vedrai” hit dell’estate che ha anticipato l’uscita del disco tra suoni mediterranei e vibrazioni elettroniche. Il pianoforte invece sarà protagonista assoluto del brano “Una bellissima storia”.

“Ancora una volta il Centro Commerciale Romaest apre le sue porte ad un gradissimo artista italiano. Siamo lieti di ospitare la prima tappa dell’instore tour di Gigi D’Alessio che rappresenta un’occasione irripetibile per i suoi fan che, nella nostra area eventi, potranno incontrarlo e conoscerlo da vicino. Musica, arte e cultura sono ormai da noi una piacevole consuetudine che, con estrema soddisfazione, offriamo ai nostri affezionati clienti e visitatori.” così in una nota Marco Torresan direttore del Centro Commerciale Romaest.