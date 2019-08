Non delude le aspettative “C’era una volta…a Hollywood”, il nuovo film di Quentin Tarantino – 40 milioni di dollari incassati nel primo weekend di programmazione negli Stati Uniti – presentato alla stampa ieri mattina alla presenza del regista e degli attori Leonardo Di Caprio e Margot Robbie, reduci dal bagno di folla dell’anteprima romana del film al Cinema Adriano di venerdi sera.

Accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica all’ultimo Festival di Cannes, il film vede insieme due tra i piu iconici attori al momento in circolazione, Brad Pitt e Leonardo di Caprio, che per la prima volta compaiono nello stesso film, sebbene entrambi abbiano gia’ lavorato con Tarantino in tempi diversi (Brad Pitt in “Bastardi senza Gloria” nel 2009, e Di Caprio in “Django Unchained” nel 2013).

Il film è ambientato nella Los Angeles del 1969 e segue le vicende di un attore televisivo (Rick Dalton, interpretato da Leonardo Di Caprio) e della sua controfigura (Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt), nel tentativo di entrare a far parte dell’industria cinematografica hollywoodiana.

“C’era una volta…a Hollywood” racconta l’amore di Tarantino per il western, ma anche per il cinema italiano. L’elemento che predomina e’ la nostalgia per l’era classica dei film di Hollywood e per le persone che ne erano responsabili, sia sullo schermo che dietro le quinte. Il film, infatti, traccia una linea molto chiara in merito alla fine di quell’età classica: è ambientato nel 1969, in un momento in cui gli studi vivevano una profonda crisi finanziaria, e la sua trama coinvolge l’evento tristemente noto di Cielo Drive, con le uccisioni da parte della famiglia Manson di Sharon Tate e altre quattro persone nella casa in cui che quest’ultima abitava con suo marito, il regista Roman Polanski.

Oltre ai due attori, nel cast compaiono anche Margot Robbie, nel ruolo di Sharon Tate, Al Pacino in un indimenticabile cameo, Kurt Russel, Luke Perry, e molti altri.

Ma sono i due protagonsiti maschili, Brad Pitt e Leonardo di Caprio, ad incantare lo spettatore con le rispettive straordinarie performance.

Durante la conferenza stampa, Leonardo Di Caprio ha raccontato il suo personaggio: “Io e Quentin abbiamo parlato a lungo per capire come ritrarre l’anima di questi personaggi, abbiamo dovuto immaginare situazioni che portassero alla luce i suoi sentimenti, la sua angoscia per la mortalità, per un mondo che va avanti malgrado lui” ha spiegato Di Caprio, il quale affianca la sua attivita’ di attore e produttore (possiede la Appian Way Productions) a quella di ambientalista, con la sua Leonardo DiCaprio Foundation, organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1998, dedicata alla promozione della consapevolezza ambientale.

Margot Robbie, attrice australiana gia’ vista con Di Caprio in “The Wolf of Wall Street” nel 2014 e recente protagonista di “Tonya”, film grazie al quale e’ stata candidata al Premio Oscar nel 2018, ha parlato dell’importanza del periodo storico in cui e’ stato girato il film: “Quentin ha scritto una sceneggiatura che mi ha fatto sentire in quel mondo, dalla musica che si ascolta alla radio a tanti dettagli che sono un regalo per un’attrice. Non so se mi troverò mai in una situazione del genere nella mia carriera, essere trasportata in un’altra realtà” ha affermato l’attrice.

“C’era una volta a Hollywood” uscira’ in Italia il prossimo 18 settembre.

Sylvia Fortini