CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Domenica 15 dicembre ore 18.00

Spazio Novecento – Piazza Guglielmo Marconi, 26/B

“Ci vuole una testa per essere dive, e non basta che sia solo decorativa: deve anche funzionare bene”

[Miro Silvera, moda di Celluloide]

Domenica 15 dicembre 2019 alle ore 18.00, si terrà la cerimonia di premiazione della 21ª edizione del premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice” presso lo Spazio Novecento di Roma. La conduzione dell’edizione 2019 è affidata alla coppia formata dalla giornalista e conduttrice radiofonica Silvia Boschero e dall’attore e conduttore Savino Zaba.

Il riconoscimento, nato come omaggio al talento e alla professionalità di artisti ed artigiani del cinema italiano, celebra la 21ª edizione. L’edizione 2019 è promossa dalla CNA Nazionale (CNA Benessere e Sanità e CNA Cinema e Audiovisivo) e Fondazione Ecipa, con il contributo del Mibac (Ministero per il Beni e le Attività Culturali Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo). Ideato nel 1998, nell’anno del centenario del Cinema, il riconoscimento cinematografico è assegnato annualmente agli artisti che operano nel mondo del cinema con particolare riferimento alle seguenti attività professionali: acconciatori, truccatori, costumisti, scenografi e compositori di colonne sonore. Nell’edizione 2019, il premio, grazie alla collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo, assegna anche i riconoscimenti per le categorie di produzione, recitazione, regia e montaggio.

Il premio è organizzato in due giurie, una rivolta alla selezione dei migliori acconciatori, truccatori, costumisti, scenografi e compositori di colonne sonore ed una per l’individuazione dei migliori produttori, attori, registi e montatori, sia per la categoria del Cinema che della Fiction (fiction, serie televisive e web series). I membri delle giurie sono selezionati tra i vincitori dei premi annuali e speciali delle edizioni precedenti del premio e da elementi selezionati dalla Presidenza di CNA Cinema e Audiovisivo: possono appartenere alle giurie, inoltre, personalità rappresentative della cultura e della società italiana.

Riconoscimenti annuali 2019:

· Miglior Acconciatura (categorie “Cinema” e “Fiction”)

· Miglior Trucco (categorie “Cinema” e “Fiction”)

· Migliori Costumi (categorie “Cinema” e “Fiction”)

· Miglior Scenografia (categorie “Cinema” e “Fiction”)

· Miglior Colonna Sonora (categorie “Cinema” e “Fiction”)

· Miglior Produttore (categorie “Cinema” e “Fiction”)

· Miglior Produttrice (categorie “Cinema” e “Fiction”)

· Miglior Attore (categorie “Cinema” e “Fiction”)

· Migliore Attrice (categorie “Cinema” e “Fiction”)

· Miglior Regista (categorie “Cinema” e “Fiction”)

· Miglior Montatore (categorie “Cinema” e “Fiction”)

· Premio Speciale 2019

La statuetta del premio:

I riconoscimenti “La Chioma di Berenice” consistono in una statuetta il cui disegno raffigura il volto e la chioma della regina Berenice.

Il premio in numeri:

· Premi annuali 2019: 22

· Premi alla carriera o riconoscimenti speciali 2019: 1

· Professionisti in concorso 2019: 105 candidature

· Premi assegnati (dal 1998 al 2018): 212

LA GIURIA per l’individuazione dei migliori acconciatori, truccatori, costumisti, scenografi e compositori di colonne sonore:

· Graziella Pera (Presidente della Giuria)

· Lorenzo Baraldi

· Eva Coen

· Nori Corbucci

· Martina Cossu

· Caterina D’Amico

· Giancarlo De Leonardi

· Fabiana Giacomotti

· Andrea Lupo Lanzara

· Paki Meduri

· Luciano Odorisio

· Gabriella Pescucci

· Carlo Poggioli

· Stefano Reali

· Vittorio Sodano

· Clara Tosi Pamphili

· Carla Vistarini

LA GIURIA per l’individuazione dei migliori produttori, attori, registi e montatori:

· Giuseppe Piccioni (Presidente della Giuria)

· Maria Luisa Celani

· Michele Conforti

· Janet De Nardis

· Adele Dell’Erario

· Antonio Falduto

· Antonio Flamini

· Patrizia Fregonese De Filippo

· Giorgio Ginori

· Cinzia Lo Fazio

· Marino Pinangelo

· Patrizia Pistagnesi

· Fabio Segatori

· Cristina Torelli

· Roberta Torre

· Ginella Vocca

I CONDUTTORI DELL’EDIZIONE 2019:

Silvia Boschero:

Giornalista e conduttrice radiofonica, Silvia Boschero dal 2001 collabora con RadioRai. Dopo alcune collaborazioni con Radio3, è passata su Radio1 nel 2004, conducendo “Village” inizialmente in coppia con Gerardo Pannoe. Dal 2009 al 2014 ha condotto “Moby Dick”, sempre su Radio2. Il ritorno a Radio1 segna l’avvio della stagione della trasmissione “King Kong” (2014-2017). E’ stata critico musicale del quotidiano “l’Unità” dal 1995 al 2014. Attualmente conduce “Pandora” e “La versione delle Due” in coppia con Andrea Delogu su Radio2.

Savino Zaba:

Conduttore radiofonico ed attore, Savino Zaba ha collaborato con emittenti come Radiodimensione Suono, Radio Capital e Radio2 in programmi come “Ottovolante” ed “Italia nel pallone”. Attualmente conduce su Radio1 il programma “Zona Cesarini” e “Formato famiglia, generazioni a confronto”. Nel 2002 è tra i creatori del progetto radiofonico “M2O” per il gruppo editoriale L’Espresso, di cui è anche voce. Nel 2009 conduce su Rai2 il “Venice music awards giovani”. Dal 2011 al 2013 conduce il programma “Unomattina, Storie vere” su Rai1. Nel 2015 è tra gli interpreti del programma televisivo “Tale e Quale show”.