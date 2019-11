Chiara Ferragni a Roma per l\'uscita del suo documentario su Amazon Prime

Si svolgerà all’Auditorium della Conciliazione di Roma l’evento organizzato da Amazon, per il documentario campione di incassi al box office, Chiara Ferragni Unposted della regista Elisa Amoruso, in uscita il 29 novembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video.

Alla serata-evento di martedi 19 novembre, parteciperà Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale italiana numero uno e la proiezione sarà preceduta da un talk con la stessa influencer.

Il 2018 per Chiara Ferragni è stato un anno denso di avvenimenti: la nascita del figlio Leone, il matrimonio con il rapper Fedez, la decisione di condurre in prima persona entrambe le società che ha fondato, la Tbs Crew e Chiara Ferragni Collection, diventando Ceo di entrambe, l’aumento sempre più rapido e incessante di follower.

Ma chi è davvero e come si diventa Chiara Ferragni? Come si evolve una società basata sempre di più sui like di Facebook, che comunica le notizie più importanti tramite i post di Twitter, in cui chiunque può aprire un blog, parlare col resto del mondo e costruirsi una fama da solo? Che ruolo hanno i mass media, nell’epoca della rivoluzione culturale dei social? Quali sono le aspettative delle ragazze che sognano di diventare Chiara Ferragni e a quale modello femminile aspirano? Queste sono solo alcune delle domande a cui il film intende dare una risposta.

Chiara Ferragni incarna perfettamente un fenomeno che il film indaga e approfondisce attraverso interviste a giornalisti, scrittori, sociologi, docenti di Harvard: come l’avvento dei social network abbia trasformato radicalmente, oltre alle nostre vite personali, il mondo dei media e quello del business, influenzando anche le sfere della politica.