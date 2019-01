Christian Bale miglior attore protagonista ai Golden Globe per Vice – L’uomo nell’ombra

È AL CINEMA DAL 3 GENNAIO

L’edizione dei Golden Globe, spiana la strada verso gli Oscar a Christian Bale: l’attore è stato premiato come Miglior Attore Protagonista nella categoria Film Commedia o Musicale per la sua eccezionale performance nel ruolo di Dick Cheney, vice-presidente di George W. Bush, nel film “VICE – L’UOMO NELL’OMBRA”, il nuovo biopic del regista Adam McKay (La grande scommessa).

Un ruolo che per Bale ha significato un’incredibile e camaleontica trasformazione in quello che da molti viene considerato il “vero numero uno” della Casa Bianca durante l’amministrazione di George W. Bush, Dick Cheney, il vice-presidente più potente della storia americana. Il film racconta l’ascesa dell’uomo “nell’ombra”, che a poco a poco ha preso in mano le redini del gioco.

VICE – L’UOMO NELL’OMBRA” è interpretato da Christian Bale, (The Fighter, Batman Saga, American Hustle – L’apparenza Inganna), al fianco di Amy Adams (Arrival, Justice League, Animali Notturni) nel ruolo della moglie Lynne Cheney, Steve Carell (La Battaglia dei Sessi, Café Society, 40 Anni Vergine) nei panni del Segretario della Difesa Donald Rumsfeld e il vincitore del Premio Oscar® dello scorso anno Sam Rockwell (Tre Manifesti a Ebbing Missouri, Moon) nel ruolo di George W. Bush.

Il film è nelle sale italiane dal 3 gennaio distribuito da Eagle Pictures e Leone Film Group.

