21 novembre, Giornata nazionale degli Alberi: alle ore 18 “Greta e il pianeta da salvare” alla Feltrinelli Galleria Sordi

Tra i relatori: Rebecca Jean Spitzmiller (UniTre e fondatrice di Retake) e Antonio Barone (WWF Italia) con #FridaysForFuture Roma e l’illustratrice Ilaria Perversi

Giovedì 21 novembre, Giornata nazionale degli Alberi, è l’occasione per presentare l’iniziativa #UnAlberoUnaScuola, con cui si conclude il libro “Greta e il pianeta da salvare”, scritto dalla giornalista del TG2 Christiana Ruggeri per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della Terra nelle loro azioni quotidiane. A partire dalle ore 18, presso La Feltrinelli Galleria Sordi di Roma (piazza Colonna); l’Autrice parlerà di soluzioni e comportamenti consapevoli relativi ai temi dell’ambiente e dell’educazione alla sostenibilità con Rebecca Jean Spitzmiller (UniTre e fondatrice di Retake) e con Antonio Barone (WWF Italia). La prima presentazione di “Greta e il pianeta da salvare” nella Capitale, inoltre, vedrà la partecipazione di Marevivo onlus, di Greenaccord onlus e di Assobioplastiche. All’evento parteciperà anche una delegazione di #FridaysForFuture Roma e l’illustratrice Ilaria Perversi.

In libreria dal 27 settembre, in occasione dello sciopero mondiale per il clima (#GlobalClimateStrike), “Greta e il pianeta da salvare” è il primo testo illustrato dedicato a Greta Thunberg, la giovane paladina della lotta ai cambiamenti climatici che qui diventa un’alunna della scuola primaria per ispirare i suoi coetanei a diventare #GreenHeroes, supereroi per la Terra. «Nel libro – ravvisa Christiana Ruggeri – si invitano i lettori a diventare protagonisti di semplici gesti quotidiani per migliorare il loro futuro e quello di tutto il pianeta, che ha un bel febbrone a causa dell’inquinamento: dalla raccolta differenziata al corretto uso delle risorse quali elettricità acqua e aria, fino alle scelte di acquisto dei prodotti di consumo. Poiché “non c’è un pianeta B”, occorre diventare eco-eroi e arricchire la squadra di bambini lettori che amano la natura, l’#EarthBookTeam».

Il volume lancia una sfida verde, con un percorso che accompagna lo studente durante l’intero anno scolastico e si conclude con il progetto #UnAlberoUnaScuola, perché avere un amico “con le radici piantate a terra” significa combattere lo smog presente nell’aria che respiriamo.

Il libro – pubblicato da Glifo Edizioni (sul sito: http://www.glifo.com/it/shop/ 75-christiana-ruggeri-ilaria- perversi-greta-e-il-pianeta- da-salvare) – è ecologico da tutti i punti di vista: è stampato su carta certificata FSC (Forest Stewardship Council), utilizza inchiostri a base vegetale e la copertina è realizzata con scarti di mais.

Per visualizzare l’argomento e coinvolgere maggiormente i bambini, è stata creata una ‘wordcloud’ a forma di albero con le parole chiave del libro.

Per entrare nella “Squadra del Libro per la Terra”, acquistare il testo e organizzare incontri ed eventi ci sono varie opzioni: andare in libreria, scrivere all’email EarthBookTeam@gmail.com per qualsiasi info (mamme, papà e scuole) e ordini; seguire la pagina Facebook Earth Book Team, La squadra del libro per la terra (https://facebook.com/ EarthBookTeam/), dedicata al libro e al suo progetto #UnAlberoUnaScuola, oltre a tanti consigli green, sempre aggiornati.

Oltre ad essere accolto nelle campagne nazionali #IoLeggoPerché dell’AIE e “Libriamoci: giornate di lettura nella scuola” del MiBACT, dal 19-20 ottobre il libro è stato al BookPride di Genova, l’8 novembre alla Feltrinelli di Caserta, il 14 novembre nella sala conferenze del Termovalorizzatore TRM di Torino. Nel 2020 presentazioni a Milano, Parma, Reggio Emilia, Firenze, Grosseto, La Spezia, Gela (CL), Palermo e incontri nella scuole che hanno adottato il testo. Ad aprile, per la 50° Giornata mondiale della Terra, ci sarà un evento green al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma per Il Villaggio per la Terra.

l’Autrice

Christiana Ruggeri, giornalista degli esteri del Tg2, gira il mondo per lavoro e per passione. È un’attivista per i diritti degli animali. Per Giunti Editore ha pubblicato: La lista di carbone (2016. Finalista Premio Bancarella), Dall’inferno si ritorna (2015). Con Infinito Edizioni ha pubblicato: I dannati (2017).

https://it.wikipedia.org/wiki/ Christiana_Ruggeri

l’Illustratrice

Ilaria Perversi, illustratrice. Dopo il diploma in Digital Animation, si specializza nell’illustrazione per l’infanzia. Collabora con case editrici (Verbavolant Edizioni, ecc.) e importanti clienti internazionali (Clementoni, Vorwerk Italia, Arcadia Italy, Ocean Butterflies International).