Ciao Gillo! Una serata in onore del maestro Pontecorvo il 22 novembre alla Casa del Cinema

CIAO GILLO! Una serata in onore del maestro Pontecorvo. A 100 anni dalla nascita, l’omaggio di Casa del Cinema al regista di La battaglia di Algeri e Kapò

Il 19 novembre di 100 anni fa nasceva a Pisa Gillo Pontecorvo, uno dei più grandi maestri del cinema italiano, l’autore del Leone d’oro della Mostra di Venezia La battaglia di Algeri, 5 volte candidato all’Oscar, indimenticabile direttore della Mostra di Venezia e poi presidente di Cinecittà negli anni ‘90.

Dopo una lunga serie di festeggiamenti tra la Festa del Cinema di Roma, il Torino Film Festival, le città di Bologna, Pisa, Torino, anche Casa del Cinema dedica, venerdì 22 novembre, una serata speciale in ricordo dell’uomo e dell’artista in compagnia di familiari, allievi, amici e dei semplici appassionati del suo cinema.

Alle 18.30, in collaborazione con Aamod, verrà presentata la versione restaurata del suo primo film, Giovanna del 1956. A seguire, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, il documentario di Irene Bignardi Lo sguardo sull’uomo. Incontro con Gillo Pontecorvo per la regia di Marco Turco.

E’ proprio una festa di compleanno del caro amico…Gillo – dice il direttore di Casa del Cinema, Giorgio Gosetti – quella che abbiamo voluto per un centenario che, grazie all’impegno di molti è stato al centro dell’autunno cinematografico. Non una celebrazione, non un’occasione rituale, ma un abbraccio forte e sincero a Picci, Marco, Simone e Ludovico. Sappiamo che saranno con noi i suoi amici cari e quelli che lo hanno ammirato per la sua passione, la sua arte, il suo impegno civile.

L’accesso alle proiezioni (sala Kodak) sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

CASA DEL CINEMA

Spazio culturale di Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale

Gestione Zètema Progetto Cultura

Direzione Giorgio Gosetti

in collaborazione con Rai Cinema e 01 distribution

INDIRIZZO Largo Marcello Mastroianni, 1

INFO tel. 060608 www.casadelcinema.it www.060608.it

INGRESSO GRATUITO