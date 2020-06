Cicchetti gourmet, stagionalità e materie prime d’eccellenza: il Crash Roma riapre con un nuovo menu tutto da scoprire

Quale modo migliore se non la presentazione di un nuovo straordinario menu, per ripartire con grinta e ottimismo dopo il lockdown e le dolorose settimane di chiusura forzata? Il Crash Roma riapre finalmente le porte, in una location rigorosamente e adeguatamente rivisitata in funzione delle norme igienico sanitarie disposte. Il piccolo grande tempio della musica e del gusto nel cuore del quartiere Trieste non ha perso comunque il suo appeal e anzi è pronto a ripartire con grandi novità ancora una volta all’insegna dell’eccellenza che da sempre caratterizza il suo stile, un vero marchio di fabbrica.

STAGIONALITA’ E MATERIE PRIME ECCELLENTI – Sapori decisi e invitanti combinazioni. L’esaltazione della materia prima più pregiata e i migliori prodotti di stagione, il tutto sapientemente rivisitato in un sorprendente incontro tra gusto, tradizione e innovazione. Un piacere per gli occhi e per il palato, per un’esperienza plurisensoriale da cui lasciarsi affascinare e sedurre.

“Abbiamo deciso di riaprire il Crash con un nuovo spirito di ottimismo e fiducia nella ripartenza, per tutti. Anche per questo motivo vogliamo celebrare il momento con un menu tutto nuovo, studiato e preparato nei minimi dettagli” spiega il proprietario e fondatore Emiliano Locuratolo, che assieme al responsabile Massimiliano Lanciotti hanno messo a punto una proposta food ancora più ampia, innovativa e intrigante. Si spazia tra gusti, atmosfere e contaminazioni tutte diverse ma con un filo conduttore ben preciso: si parte dall’eccellenza della materia prima e la si esalta con la migliore selezione dei prodotti di stagione, presentando così nel piatto una proposta gourmet di alto livello ma al tempo stesso informale e accessibile.

TAGLIERI, SORSI E BOCCONI – Il nuovo menu del Crash Roma spazia dagli originali “cicchetti”, i più classici bocconcini della tradizione veneta, riproposti in tanti piccoli assaggi gourmet da gustare in uno o due bocconi (come ad esempio l’uovo di quaglia con salsa tartufata e bacon di prosciutto o il polpo con purea di ceci e chips di cruschi); ai raffinati crudi di pesce (come la tartare di spigola con carpaccio di pompelmo rosé e mela Smith) fino alle carni più pregiate come la guancia di cinghiale cotta a bassa temperatura su purea di piselli con asparagi e gremodala, la tartare di fassona servita con insalata in agrodolce e tuorlo d’uovo di quaglia, e poi ancora il petto d’oca e il foie gras.

Con il gazpacho e la fresca insalata di anguria, feta e datterini si celebra l’arrivo della stagione più calda con un piglio ancora più fantasioso. Restano poi naturalmente in carta i grandi cavalli di battaglia del Crash, come ad esempio la magnifica selezione di formaggi italiani e francesi, il tagliere d.o.p. e i.g.p. di salumi, formaggi, miele e composte e non per ultimo il celebre Crash Sandwich (club sandwich integrale con salmone affumicato, crema di avocado, uova, bacon di fiocco lucano, pomodori secchi, rucola e mayo all’erba cipollina, accompagnato da gazpacho).

Tanti nuovi piatti da accompagnare e abbinare alla straordinaria carta dei vini che propone le etichette più pregiate e le cantine più ricercate, grazie alla infaticabile sinergia del Crash Roma con i migliori produttori italiani e non solo. Non solo vino ma anche miscelazione, con una attenta selezione in materia di Whisky e Gin, particolarmente in risalto.

E CON IL CRASH DELIVERY, RICEVI TUTTO A CASA IN RELAX – Il Crash Roma ha riaperto, ma con l’esclusivo servizio di consegna a domicilio si possono ricevere anche comodamente a casa tutti i migliori prodotti food e drink dello shop on line. Un delivery di qualità che consegna a temperatura vini introvabili nella grande distribuzione, stuzzichini perfetti per l’aperitivo, ricercati formaggi francesi e quelli tipici della tradizione del sud Italia, fino ai golosissimi dessert.

L’IMPEGNO A SOSTEGNO DELLA MUSICA, DELL’ARTE E DELLA CULTURA – La riapertura, con attenta sanificazione e tutte le dovute precauzioni, dopo le settimane di lockdown è solo il primo passo verso una situazione più o meno ordinaria di cui speriamo tutti di poterci riappropriare presto. In questo senso, il Crash Roma vuole continuare con coraggio e fermezza a promuovere la musica dal vivo di qualità.

“Il nostro impegno, la nostra mission a sostegno degli artisti e delle realtà indipendenti non si ferma, soprattutto in un momento così difficile. Torneremo presto, appena possibile, a ospitare i talenti più virtuosi, ad aprire le porte ai progetti più originali, a riempire il locale di arte, cultura e tutta la passione che ha scaldato le nostre serate più belle. Torneremo presto a suonare tutti insieme” tiene a specificare Emiliano Locuratolo.