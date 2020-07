Cinecittà e Casa del Cinema salutano Ennio Morricone sabato 11 luglio alle ore 21.30

Sabato 11 luglio, prima della partenza della rassegna Cinecittà in Luce, la proiezione speciale di una video intervista del Maestro proveniente dagli archivi dell’Istituto Luce

Il programma fa parte del nuovo palinsesto di Roma Capitale Romarama

Sabato 11 luglio alle 21.30, in occasione dell’avvio della rassegna di Caleidoscopio Cinecittà in Luce, la regolare programmazione dell’arena estiva della Casa del Cinema sarà preceduta da un omaggio al Maestro Ennio Morricone. Un saluto al grande musicista, nel luogo del cinema per antonomasia a Roma, reso possibile dall’impegno di Istituto Luce – Cinecittà.

A precedere il film-documento Crazy for football di Volfango De Biasi e Francesco Trenta sarà infatti proiettata l’intervista confidenziale realizzata da Mario Canale e proveniente dall’Archivio Luce. Sono venti minuti di racconti, ricordi, passioni che Ennio Morricone regala, anche oggi, a tutti quanti l’hanno amato lungo una sodalizio con il cinema durato quasi 60 anni.

“In questi giorni abbiamo rispettato il desiderio di riservatezza e pudore con cui Ennio Morricone si è voluto congedare dal suo mondo – dicono la Presidente di Cinecittà, Maria Pia Ammirati e il direttore di casa del Cinema, Giorgio Gosetti – Ma è venuto il momento che tutto il pubblico dei suoi ammiratori lo saluti, in modo laico e vitale, restituendo la sua straordinaria umanità con le sue parole, con il suo volto, con il suo pensiero sulla musica e sul cinema”.

L’omaggio a Ennio Morricone è un prezioso fuori programma nella stagione estiva del teatro all’aperto Ettore Scola di Casa del Cinema (largo Mastroianni 1) e si vedrà alle 21.30 di sabato 11 luglio. L’accesso a titolo gratuito (su prenotazione) è previsto dalle ore 21.00 nell’ambito del primo appuntamento con la rassegna Cinecittà in Luce.

