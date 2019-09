Roma – Gazzelle, volanti, auto storiche, laboratori della scientifica, mezzi militari, simulatore di navi, unita’ cinofile, fanfare e atleti dei gruppi sportivi si raduneranno a Cinecitta’ World dal 6 al 15 settembre per un evento unico in Italia. Le forze armate e le forze dell’ordine italiane, a cui da quest’anno si e’ aggiunto anche il corpo dei Vigili del Fuoco, daranno vita a ‘Viva l’Italia’, manifestazione benefica giunta alla quarta edizione. Un’occasione unica per scoprire da dietro le quinte il lavoro quotidiano e le tecniche utilizzate dai corpi che operano sul nostro territorio e nelle missioni internazionali. Quest’anno saranno devoluti 2 euro per ogni biglietto speciale legato all’evento, a enti assistenziali familiari delle forze armate e forze dell’ordine. Il tema prescelto sara’ ‘Campioni di vita, campioni di sport’ per focalizzare le storie di uomini e donne che sono contemporaneamente atleti olimpici o paralimpici e servitori dello Stato. Presenti a ‘Viva l’Italia’ l’Esercito italiano che allestira’ una mostra storica e permettera’ di cimentarsi con la simulazione di guida di moto militari; la Marina militare con due simulatori; l’Aeronautica militare che regalera’ al pubblico esibizioni degli atleti nelle discipline piu’ rappresentative; l’Arma dei Carabinieri con un’esposizione di auto storiche e moderne oltre alle unita’ cinofile oltre agli atleti del centro sportivo; la Polizia di Stato con gli atleti delle Fiamme Oro e la fanfara a cavallo e i Vigili del Fuoco che saranno presenti con una mostra fotografica e un’iniziativa che permettera’ ai piu’ piccoli di essere pompiere per un giorno.

Presenti anche il reparto militare delle infermiere volontarie della Croce Rossa e del Comitato scientifico di soccorso e l’Associazione Donatorinati che si occupa del tema della donazione di sangue. La Guardia Ambientale Nazionale sara’ presente per favorire la raccolta differenziata. “Come in un Parco, il divertimento e la sicurezza degli ospiti sono il frutto di tanto lavoro, infrastrutture, tecniche e investimenti mirati- ha detto Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecitta’ World- cosi’ la protezione dei cittadini e’ garantita dal lavoro costante di uomini e mezzi specializzati. Percio’ e’ importante, attraverso eventi come questo, svilupparne la consapevolezza e la conoscenza”. “Stiamo continuando a investire in maniera massiccia- ha detto Roberto Bosi, presidente di Cinecitta’ World- e ‘Viva l’Italia’ e’ un’iniziativa volta a far scoprire la bellezza del Paese. E’ doveroso che la gente prenda atto della tecnologia, degli uomini e della professionalita’ delle nostre forze armate. Chiaramente non e’ solo una questione di solidarieta’, ma spero che a Cinecitta’ World le istituzioni riconoscano anche un ruolo”.