‘Cinema al Maxxi’: parte settima edizione rassegna film

Roma – Dal grande schermo al museo: torna a Roma con la sua settima edizione ‘Cinema al Maxxi’, la manifestazione che porta la settima arte in uno dei piu’ importanti luoghi dedicati alle espressioni del contemporaneo.

“La scommessa del Maxxi e’ una scommessa di ricerca a tutto campo su tutti i linguaggi della contemporaneita’”, ha dichiarato Giovanna Melandri, alla guida del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, durante la conferenza di presentazione del programma al ristorante ‘Mediterraneo’ del museo.

“Questa rassegna-ha continuato- e’ un’esperienza che vuole portare una bella programmazione e mischiare pubblici: quello dell’arte contemporanea e quello della Fondazione Cinema e dell’intera settima arte”. L’evento, che si terra’ dal 12 febbraio al 29 marzo, si svolgera’ nell’ambito di ‘City Fest’ – il programma di eventi culturali voluto e promosso da anni con grande impegno dalla Fondazione Cinema per Roma guidata da Laura Delli Colli e diretta da Francesca Via – prodotta con il Maxxi (presieduto da Giovanna Melandri) e ‘Alice nella citta”, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

“Dietro questo progetto c’e’ il lavoro di una grande squadra”, ha detto Delli Colli. “Questa rassegna permette di portare al Maxxi progetti di nicchia e incontri popolari con Gabriele Muccino e Carlo Verdone (tra gli appuntamenti in calendario della settima edizione della manifestazione, ndr).

Questo e’ un progetto in cui non sono stati dimenticati arte, cinema e donne”. L’evento, il cui programma e’ a cura di Mario Sesti, si e’ consolidato negli anni come uno dei piu’ importanti appuntamenti del panorama culturale della Capitale, registrando un interesse crescente da parte del pubblico.”Qui si mischiano non solo pubblici ma anche gusti”, ha dichiarato Sesti”.

“L’obiettivo- ha continuato- e’ quello di presentare al pubblico metropolitano un film come quello su Sordi ma anche lavori piu’ raffinati come i video essay”. Ad aprire la settima edizione della manifestazione sara’ l’anteprima mondiale di ‘Alberto Sordi, un italiano come noi’ di Silvio Governi: il documentario realizzato in occasione del centenario della nascita dell’attore e regista romano. Tra le novita’ di questa edizione ci sono il ‘Video Essay Film Festival’ (Veff) – che premiera’ le piu’ innovative forme di critica e riflessione sull’audiovisivo – e l’omaggio a una delle piu’ autorevoli istituzioni cinematografiche del mondo, la Cineteca di Bologna, con prime visioni, restauri e riedizioni. Ad inaugurare questo nuovo filone della rassegna sara’ ‘Apocalypse Now – Final Cut’ di Francis Ford Coppola.

Ad arricchire il programma, la terza edizione di ‘Extra Doc Festival’ – il concorso dedicato alle migliori espressioni del documentario italiano – ‘Extra speciale’, gli ‘Incontri’ con Muccino e Verdone, i ‘Duetti’ (che vedranno tra i protagonisti Giancarlo De Cataldo e Maurizio De Giovanni con una riflessione sul noir) e i weekend di ‘Alice Maxxi Family, che sara’ inaugurata con l’anteprima de ‘Il richiamo della foresta’ di Chris Sanders, tratto dall’omonimo classico letterario di Jack London. Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sui siti www.maxxi.art e www.romacinemafest.it. Gli hashtag ufficiali della rassegna sono #CityFest e #CinemaalMAXXI.