\"Il Cinema del Futuro a Cinecittà con Mirko Alivernini\"

Giovedì 23 gennaio 2020, nella prestigiosa sala dedicata a Federico Fellini, all’interno degli Studios di Cinecittà, si svolgerà l’attesa presentazione del film “Nika – vite da strada”: la prima opera, in Italia, realizzata con una tecnologia a doppia intelligenza artificiale.

Il film, del regista Mirko Alivernini e prodotto dalla Mainboard Production, ha un cast composto da attori di talento del panorama italiano, tra i quali: Noemi Esposito, Giulio Dicorato, Noemi Giangrande, Luigi Converso, Mauro Del Vecchio, Andrea Sasso, Stefania Della Rocca, Anna Esposito, Anita Tafra, Vincent Papa, Roberta Aguzzi e Mauro Mascitti.

La serata sarà l’occasione, non solo per assistere alla visione del film “Nika – vite da strada”, bensì per dialogare in merito al cinema e alla sua evoluzione: partendo dal passato si giungerà al presente e alle nuove tecnologie messe a disposizione per la realizzazione dell’audiovisivo.

Mirko Alivernini, pioniere in Italia per l’utilizzo del metodo a doppia tecnologia artificiale, sperimentato, al momento, solo negli Stati Uniti, afferma: “questa è una vera e propria rivoluzione nel settore cinematografico, che ad alcuni non andrà a genio ma ad altri più lungimiranti aprirà molte strade, perché questa tecnologia permetterà a tanti giovani di sperimentare un cinema personale in maniera meno costosa e altamente qualitativa.” “Ovviamente” aggiunge Alivernini “non basta essere dotati di uno smartphone per poter fare di una semplice ripresa un lavoro cinematografico, ma bisogna studiare un metodo che io personalmente ho affinato dopo anni di studio. Ho usato il telefono come una vera a propria macchina da presa, con proporzioni e profondità di campo che rispettano esattamente tutte quelle che sono le linee tradizionali del cinema.”

“Nika – vite da strada” è già stato premiato al Montecatini International Short Film Festival (festival di cortometraggi più antico d’Europa) come “film innovatore del cinema italiano”.

L’appuntamento, per la serata – evento, è il 23 gennaio alle ore 21.00. (Solo su invito)

