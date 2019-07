Cinema per Roma, Zingaretti: auguro buon lavoro a Laura Delli Colli

Roma – “Tanti auguri di buon lavoro e complimenti a Laura Delli Colli, nominata Presidente della Fondazione Cinema per Roma. Una decisione che va in continuita’ con il lavoro svolto finora dalla Fondazione, del cui Cda Laura Delli Colli e’ membro dal 2015 e vicepresidente dallo scorso anno. Sono certo che anche grazie alla sua grande esperienza e professionalita’ continueremo a lavorare con grande spirito di collaborazione per valorizzare al meglio la prossima edizione della Festa del Cinema di Roma e la promozione della settima arte nel territorio regionale e a livello nazionale”. Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.