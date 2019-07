Città e natura, ad Artena la Summer School di biourbanistica

Roma – Dalla Siria alla Finlandia, dagli Stati Uniti alla Grecia, persone di fama mondiale nel borgo della provincia di Roma, Artena. Anche la politica italiana e’ stata coinvolta con l’intervento del vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, architetto e primo firmatario di tre proposte di legge per la tutela dell’architettura di fondazione, l’architettura tradizione, e il Rinascimento urbano, il 17 alle 11. La Summer School giunta alla sua quarta edizione si svolge ad Artena al 20 luglio, ed e’ organizzata dalla Societa’ Internazionale di Biourbanistica, diretta dal filosofo epistemologo Stefano Serafini. Un evento al quale hanno risposto artisti, architetti e filosofi da tutto il mondo non soltanto per trasmettere la propria esperienza e le proprie conoscenze ma anche per fare loro stessi l’esperienza unica di vivere in un centro storico di epoca seicentesca. Nel complesso gli studenti che alloggiano nelle abitazioni del centro storico sono circa trenta e tra loro ci sara’ anche una giornalista americana. La “scuola” prevede la presenza continuativa dei docenti e dei discenti, con la partecipazione occasionale o continuativa dei residenti del centro storico in un continuum di insegnamento e apprendimento, anche non-formale, che procedera’ dalla teoria alla pratica e dalla pratica alla teoria. Le “punte di diamante” della Summer School 2019 “Punte di diamante” di questa Summer School sono tante. Senza dubbio lo e’ Marwa Al-Sabouni, architetta siriana autrice del best seller “The Battle for Home” recensito dal Guardian, vincitrice del premio del Fondo per la Cultura e lo Sviluppo del Principe Claus. La donna, insieme a Ghassan Jansiz (anche lui presente alla Summer School), ha vissuto ad Homs, in Siria, durante la guerra ed ha elaborato una visione della ricostruzione della citta’ che collega le esigenze della persona a quelle sociali a quelle abitative. Una visione oggi in contrasto con le idee del governo.

Altre “punte di diamante” della scuola sono Sergio Los (padre dell’architettura bioclimatica italiana) e Natasha Pulitzer, architetti pionieri, a livello internazionali, nel tema della sostenibilita’. Non da meno e’ Marco Casagrande, finlandese con origini italiane (lo era il trisavolo) e docente di architettura all’Universita’ di Bergen. Oppure Fotios Katsaros(professore greco) o il fotografo di Newark (USA) Cesar Melgar. A loro si aggiungeranno Giulio Maldacea, l’artista afro-americano Kevin Blythe Sampson, Paolo Masciocchi, Sara Bissen, Sabrina Fantauzzi, Yeter Tan, Zana Kibar, Melek Aksoy, Anna Carulli e Nando Bertolini. Dai conflitti sociali, alla bioclimatica, dall’arte del mulattiere alla costruzione di una sauna pubblica, tra costoro occupa, per esperienza, un posto d’onore anche un artenese: Emilio Bucci. A lui spettera’ dirigere un corso su “The Art of Muleteering” (cioe’ l’arte del mulattiere), competenza tanto “scontata” per i residenti del centro storico quanto incredibile per gran parte del resto del mondo. Tra le sessioni pratiche ce n’e’ una di particolare interesse anche per la comunita’: la costruzione di una sauna nel centro storico di Artena. La realizzazione del locale ad uso gratuito comune, che sara’ poi lasciato alla comunita’, sara’ diretta dal finlandese Casagrande. Marwa al-Sabouni (Siria), discute il tema del conflitto sociale e della ricostruzione post-bellica. Il padre dell’architettura bioclimatica italiana, Prof. Arch. Sergio Los (IUAV), dirige lo studio progettuale per una citta’ “fuori dal mercato”. L’obiettivo del corso (qui c’e’ il programma) e’ la realizzazione di un prototipo di citta’ capace di affrontare la crisi del neoliberalismo e le sue conseguenze antropologiche e ambientali. Nel complesso per quei giorni artisti e conferenzieri da Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia, Turchia, Italia, Grecia, Slovenia e Romania condivideranno con i cittadini le piazze del borgo di Artena, centro storico non carrabile piu’ grande d’Europa dove trasporti e gestione differenziata dei rifiuti sono svolti a dorso di mulo. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, intervistato dal filosofo Stefano Serafini, parlera’ di ‘politica, architettura e poteri forti’.