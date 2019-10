Colli Albani, 25-26-27 ottobre street food festival

COLLI ALBANI-Festival dello Street Food. Terza Edizione. Un trionfo di gustose novità gastronomiche dal 25 al 27 Ottobre. 30 street chef si daranno battaglia tra padelle e fornelli presso il Piazzale dei Castelli Romani a Colli Albani. Ancora una volta l’ottobrata romana si riempie di gusto, colori e divertimento. La Typical Truck Street Food, dopo l’entusiasmante tour estivo in giro per l’Italia, è pronta per uno scoppiettante ritorno nel cuore di Roma. Un trionfo di emozionanti attrazioni e gustose novità gastronomiche che prenderà forma il 25-26 e 27 Ottobre presso il Piazzale dei Castelli Romani a Colli Albani. Il Coloratissimo circo TtSfood travolgerà il quartiere Appio-Tuscolano con musica, spettacoli e cibo espresso di qualità. Tre giorni di meravigliose attrazioni per un fine settimana dedicato a tutta la famiglia con street band, animazione, giocoleria e tanto divertimento e buon gusto. Ad ingresso libero dalle ore 12,00 fino alle 24,00. Street Chef accuratamente selezionati dalla Ttsfood si sfideranno nei loro ristoranti da strada a colpi di padelle preparando ricette gourmet per tutti i gusti. Ricette della tradizione e sfiziose novità. Piatti per palati forti e prelibatezze raffinate. Dolci e salati per ogni palato. Artisti di strada e circensi che vi stupiranno con emozionanti spettacoli e suggestive performance. Spettacoli di magia, bolle di sapone giganti, giocoleria & clownerie.. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia.

All’imbrunire da non perdere il “MAGIC APERITIF”, lounge music con dj set, stuzzichini e cocktail accompagnati da suggestivi FIRE SHOW, musica, arte e fuoco, uno spettacolo emozionante e fiabesco. Al centro del festival il meglio del cibo da strada, si potranno degustare : Panini con Burrata, cucina tipica siciliana, polpette, scottona sfilacciata, smoked bbq, panino con pulled pork, bombette di cisternino, panuozzo, pucce, arrosticini di pecora abruzzesi, pizza fritta napoletana, pasta mantecata nella forma di Reggiano, panino con polpo arrosto, primi piatti romani, olive ascolane classiche, al tartufo, alle melanzane, vegane, mozzarelline e crema fritta, hamburger gourmet, caciocavallo impiccato, fritti misti e supplì, cuoppo di pesce fritto, panini con porchetta, cartocci fritti napoletani. Dolce: cannoli siciliani, cremini, ascolani, babà, pancakes, bombe e ciambelle espresse calde, sfogliatelle, tiramisù artigianale espresso. Bevande: birra cruda artigianale tedesca, mojito e cocktails, soft drink e acqua. Saranno 3 giorni all’insegna del sano divertimento, un festival da non mancare dedicato a tutti, grandi e piccini… e soprattutto ottimo cibo di qualità.

Venerdì 25: 17.00-24,00

Sabato 26: 12.00-24.00

Domenica 27: 12.00-24.00