Colosseo celebra Dantedì, sul web percorso dantesco nel Parco

Roma – In occasione del primo Dantedi’, 25 marzo 2020 – giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che il Consiglio dei ministri ha approvato su proposta del ministro per i Beni e le Attivita’ culturali e per il Turismo, Dario Franceschini – il Parco archeologico del Colosseo partecipa alla giornata dedicata a Dante Alighieri accogliendo l’invito del Mibact a condividere con #Dantedi’ e #IoleggoDante un percorso dantesco all’interno del patrimonio del PArCo.

A partire dalle 12, orario in cui siamo tutti chiamati a leggere Dante e a riscoprire i versi della Commedia, sul sito web www.parcocolosseo.it e sugli account social Facebook, Instagram, Twitter e Youtube @parcocolosseo sara’ possibile ripercorrere la storia del PArCo attraverso le terzine dantesche che hanno narrato alcune delle vicende della storia di Roma, dalle origini alla fine dell’impero. Foro Romano, Palatino e Fori imperiali conservano oggi le testimonianze tangibili e monumentali dell’esistenza di personaggi storici a cui Dante ha dato voce nelle cantiche della Divina Commedia, assieme alle divinita’ pagane venerate nei templi dell’area archeologica centrale.

Il pubblico verra’ guidato a riscoprire, leggendo le terzine dantesche, le vicende di Enea e del Palladio, il pastore Caco, l’evoluzione del potere attraverso Cesare, il princeps Augusto e Giustiniano, l’umilta’ di Traiano davanti a una vedova, fino ad arrivare all’essenza della fede e alla figura di San Pietro, e alle tante divinita’ tutelari che da sempre hanno popolato il Pantheon romano.

Ad accompagnare il pubblico ci saranno le voci narranti di attori che hanno generosamente dato la loro disponibilita’ a prendere parte all’iniziativa, ideata e curata dalle funzionarie archeologhe Elisa Cella e Federica Rinaldi. Ad aprire la maratona sara’ la voce di Massimo Ghini, seguito da Giuseppe Cederna, Rosa Diletta Rossi e Domenico Cupaiuolo, che accompagneranno per tutto il giorno il pubblico, portandolo a riconoscere i luoghi del PArCo attraverso le parole del sommo poeta di Firenze.

Con il primo Dantedi’ il PArCo annuncia il Festival Dantesco che avra’ luogo alla Basilica di Massenzio nell’estate 2021, con l’organizzazione di Electa. Il prossimo anno ricorrera’ infatti il settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta il quale, nel corso dei secoli, ha segnato profondamente tutte le espressioni culturali e artistiche del nostro Paese diventando il simbolo della cultura e della lingua italiana nel mondo. Il Festival sara’ uno degli appuntamenti piu’ prestigiosi del programma delle celebrazioni dell’anniversario dantesco che avranno luogo nel 2021.

LE PAROLE DI DANTE. TEMI PERSONE LUOGHI DELLA DIVINA COMMEDIA – Il Festival Dantesco si articolera’ in dieci serate che proporranno l’ascolto e la riflessione su altrettanti temi cari a Dante. Ogni appuntamento presentera’ letture di testi del sommo poeta e di inediti di grandi scrittori stranieri e italiani ispirati dalle parole di Dante, esecuzioni musicali dal vivo e un significativo apparato iconografico a illustrare le differenti tematiche. La curatela e’ affidata a Maria Ida Gaeta, che per la definizione del programma si avvale di studiosi ed esperti quali i professori Giulio Ferroni e Antonio Rostagno.