Comune Roma: in biblioteche e Municipi settimana eventi e mostre

Roma – Roma Capitale della cultura. La citta’, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attivita’ per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 9 al 15 settembre nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri. Municipio I. Alla Biblioteca Casa delle Traduzioni, via degli Avignonesi 32, mercoledi’ 11 settembre dalle 14.45 alle 18.45 incontro del circolo di scrittura e lettura Scritture vincolate: ritmo, eleganza e scorrevolezza. Il circolo e’ riservato a dodici traduttori e cultori del bell’italiano. Chi desidera partecipare puo’ inviare una mail a casadelletraduzioni@bibliotechediroma.it. Alla Biblioteca Centrale Ragazzi – Centro Specializzato Ragazzi, via San Paolo alla Regola 15/18, ogni sabato mattina alle 11 letture ad alta voce per piccoli lettori, a cura delle ragazze del Servizio Civile Anna, Flavia, Martina e Michela. Municipio V. Nell’ambito del Teatro Festival che si svolge a Villa Farinacci, in viale Rousseau 90, fino al 28 settembre, due spettacoli andranno in scena per il divertimento di grandi e piccini, venerdi’ 13 alle 21 La Foto del Carabiniere e sabato 14 alle 18 Frozen… La regina delle nevi. L’ingresso e’ gratuito. Per info e prenotazioni, contattare il Teatro Marconi, che cura la rassegna, al numero di telefono 06.5943554.

Municipio VI. Alla Biblioteca Collina della Pace, via Bompietro 16, e’ in corso Avvistamenti la rassegna cinematografica al Parco Peppino Impastato/ Biblioteca Collina della Pace, Auditorium Asi e al Teatro di Tor Bella Monaca, organizzata dal Municipio con Biblioteche di Roma, ASI – Agenzia Spaziale Italiana, Forum del libro e Azienda Speciale Palaexo, con la collaborazione di Casa del Cinema, Palazzo Esposizioni con il Laboratorio d’Arte, Teatro Tor Bella Monaca, Alice nella Citta’, Fatatrac editore e il Cdq Collina della Pace. Sabato 14 settembre alle 17.30 proiezione Sergio Leone: cinema, cinema, regia di Carles Prats e Manel Mayol (Francia, 100′, 2019) e alle 19.30 proiezione de L’America a Roma: la vera storia degli “spaghetti western” (Italia, 76′, 1998) per la regia di Gianfranco Pannone che introdurra’ il film. Per la sezione I bambini (ci)riguardano, selezione di film d’autore di animazione a cura di Alice nella Citta’ e Fatatrac editore: lunedi’ 9, martedi’ 10 e mercoledi’ 11 settembre alle 17 lettura dell’albo La piccola Charlotte, filmaker realizzato per il MoMA di New York da Frank Viva e pubblicato in Italia da Fatatrac con Valentina Valecchi. A seguire, lunedi’ 9 alle 18.30 proiezione Dilili a Parigi per la regia di Michel Ocelot (Francia, 95′, 2018); martedi’ 10 alle 18.30 Gordon & Paddy e il mistero delle nocciole per la regia di Linda Hambäck (Svezia, 65′, 2017); mercoledi’ 11 alle 18.30 Zanna Bianca per la regia di Alexandre Espigares (Francia, Lussemburgo, USA, 80′, 2018); giovedi’ 12 alle 17.30 incontro Piccoli artisti per grandi idee, I colori dell’arte. Dalla periferia al centro l’arte incontra la citta’, in collaborazione con lo Scaffale d’arte del Palazzo delle Esposizioni. Domenica 15 alle 21 chiude la rassegna l’omaggio a Franco Zeffirelli alTeatro di Tor Bella Monaca con la proiezione di Romeo e Giulietta per la regia di Franco Zeffirelli (Italia, 152′, 1968) e con la partecipazione di Caterina D’Amico a cura della Fondazione Franco Zeffirelli).

Municipio VII. Alla Biblioteca Nelson Mandela, in Via La Spezia 21, mercoledi’ 11 incontri di lettura dedicati alla letteratura per bambini e ragazzi. Tema dell’incontro Vacanze all’isola dei gabbiani di Astrid Lindgren. La partecipazione e’ aperta a genitori, insegnanti, bibliotecari e a tutti i curiosi interessati a conoscere e approfondire la letteratura per bambini e ragazzi. Gli incontri sono coordinati da Claudia Mencaroni. Ingresso fino a esaurimento posti. Alla Biblioteca Casa dei Bimbi, via Libero Leonardi 153, il lunedi’ ed il mercoledi’ dalle 11.30 alle 12.30 attivita’ della Ludoteca Diffusa a cura di Cooperativa Sociale Albatros1985 o.n.l.u.s. Municipio X. Alla Biblioteca Elsa Morante, via Adolfo Cozza 7 – lungomare Paolo Toscanelli 184, venerdi’ 13 alle 16.30, per la rassegna Cinema tra gli scaffali La paranza dei bambini diretto da Claudio Giovannesi, film del 2019 tratto dall’omonimo best seller di Roberto Saviano (Feltrinelli, 2016). Introduzione e commento a cura di Mauro Castagno. Ed ancora una serie di eventi patrocinati dal Municipio a partire da martedi’ 10 alle 11 con l’inaugurazione della mostra La Ricerca della Forma – Sergio Musmeci, il Genio nella sala conferenze del Porto di Ostia. Ad ingresso libero, visitabile fino al 10 ottobre. Mercoledi’ 11 alle 16 l’evento di beneficenza al Pontile di Ostia vestiamoci di rosso per l’Algida Red Party – #insiemeperOstia, special guest J-AX con la sua Ostia Lido. Giovedi’ 12 alle 14.00 al Porto turistico la conferenza stampa di presentazione di Tara, la storica goletta oceanografica, protagonista di straordinarie imprese scientifiche che per la prima volta fa tappa a Ostia. Sara’ possibile ammirarla fino a domenica 15 (possibilita’ di prenotazione visite).

Venerdi’ 13 e sabato 14 alle 19 gli ultimi due eventi del bando estivo Ostia d’Amare 2019 del Municipio al Parco Letterario P.P. Pasolini, in via dell’Idroscalo, Una Lettura al Parco. Ed ancora sabato 14 e domenica 15 al Porto Turistico continua la serie di incontri pomeridiani conoscitivi di Un Mare di Sport al Porto, protagoniste le Federazioni di Atletica Leggera e Sport Rotellistici. Sempre il sabato alle 15.30 convegno a cura di FIDAPA Italy Donna e Mare sui temi dell’ambiente (in particolare il plastic-free), il futuro, le pari opportunita’ nella sala conferenze del Porto turistico ed anche alle 15.30 al Teatro del Lido, all’interno di un interessante evento-contenitore artistico-letterario, un pomeriggio con Diario della Natura, presentazione di un’antologia di artisti del territorio. Alle 20.45 il cinema Cineland ospita un concerto di beneficienza, per l’ospedale G.B. Grassi, Il viaggio di NeaCo’ – favola in forma di concerto, musica napoletana con contaminazioni etniche. Domenica 15 tornano gli artisti del Circolo L. Viani con una giornata di mostra lungo via dei Misenati, all’isola pedonale di Ostia. Municipio XI. Alla Biblioteca Renato Nicolini, in via M. Mazzacurati 76, martedi’ 10 alle 17 letture ad alta voce Nati per leggere sulle avventure di Reginald e Tina e laboratorio creativo, iniziativa a cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale, dedicato a tutti i bambini fascia 3-6 anni. Previa prenotazione 06-45460421. Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, in via G. Cardano 135, mercoledi’ 11 alle 17 presentazione del libro Le donne, i bambini e la guerra di Maria Franze’, edito da GM Press, 2018. Relatrice Beatrice Tauro.Eliza Coba leggera’ brani dal libro. Venerdi’ 13 alle 17 presentazione del libro Incredibili coincidenze di Gabriella Nicolosi, autrice non solo di racconti, ma anche di testi teatrali. Insieme all’autrice sara’ presente all’attrice Nicoletta Fiorentini, autrice delle fotografie del libro. Da sabato 14- inaugurazione alle 11- e fino al 28 settembre, mostra fotografica I colori della natura, di Marco Seretti.

Municipio XII. Alla Biblioteca Villino Corsini, in largo 3 giugno 1849 snc, giovedi’ 14 alle 10.30 presentazione del libro La carezza che cura, introduzione al massaggio cinese per i bambini di Germana Mamone (Edizioni Mediterranee, 2018). Sempre sabato 14 a partire dalle 12 nelle sale espositive della biblioteca inaugurazione della mostra Segni e disegni di Villa Doria Pamphilj, con opere di Loredana Palama’ ispirate alla natura, alla flora e alla fauna del parco, e si affiancano alla piccola guida Alberi e giardini. La magia di Villa Doria Pamphilj che l’autrice ha illustrato e pubblicato con il fratello Paolo per la Casa Editrice Kassel (2013). Nel pomeriggio, dalle 15, laboratorio con l’autrice: i bambini potranno creare piccole opere d’arte disegnando la flora e la fauna del parco, utilizzando anche materiale di riciclo. Sara’ possibile visitare la mostra fino a domenica 29 settembre, negli orari di apertura della biblioteca. L’ingresso e’ gratuito e riservato agli iscritti delle Biblioteche di Roma. Municipio XIV. Alla Biblioteca Casa del Parco, via della Pineta Sacchetti 78, nell’ambito dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE, e’ in corso dal 1 settembre Fuori Posto, Festival di Teatri al Limite. Da lunedi’ 9 e fino a mercoledi’ 11 laboratori dedicati agli adolescenti: lunedi’ 9 dalle 10 alle 12 UAP Laboratorio di danza hip hop a cura di Lorena Ercolani. Il 10 settembre, dalle 10 alle ore 12, a cura di Chiara Casciani Balletto di Roma, Laboratorio di danza classica e contemporanea. Mercoledi’ 11 alla stessa ora (10-12) a cura dei Fuori Contesto Laboratorio di danceability site- specific, spettacoli e laboratori su prenotazione allo 06 45460671 e info@fuoricontesto.it.