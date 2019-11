Comune Roma: per mostra ‘Canova. Eterna Bellezza’ aperture serali

Roma – Continua il successo della mostra ‘Canova. Eterna bellezza’ al Museo di Roma in Palazzo Braschi e per soddisfare la grande richiesta dei visitatori proseguiranno per tutto il mese di novembre le aperture straordinarie serali del fine settimana. Come spiega una nota del Comune di Roma, i prossimi appuntamenti, in cui l’orario di apertura della mostra sara’ eccezionalmente prolungato fino alle ore 22 (chiusura biglietteria alle 21) sono previsti sabato 23 e domenica 24 novembre, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. L’esposizione, che vanta oltre 170 opere di Canova e di alcuni artisti a lui contemporanei, continuera’ – fino al 15 marzo 2020 a proiettare i visitatori all’interno di magiche atmosfere alla scoperta di opere giunte a Roma da alcune tra le piu’ grandi collezioni di Canova al mondo.

Incorniciate all’interno di un allestimento di grande impatto visivo e raccolte in 13 sezioni, le opere in mostra raccontano l’arte canoviana e il contesto che lo scultore trovo’ giungendo nell’Urbe nel 1779. Attraverso ricercate soluzioni illuminotecniche, lungo il percorso espositivo sara’ rievocata la calda atmosfera a lume di torcia con cui l’artista, a fine Settecento, mostrava le proprie opere agli ospiti, di notte, nel suo atelier di via delle Colonnette. La mostra promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale, prodotta dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Arthemisia, e organizzata con Zetema Progetto Cultura – e’ curata da Giuseppe Pavanello e realizzata in collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca e con Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno.