Comune Roma: sabato nuova apertura serale con Weekend Mic

Roma – Performances, coreografie, letture, videoinstallazioni dialogano con le opere dei Musei Capitolini per un avvenimento unico con alcuni degli artisti di Oceano Indiano, progetto di residenza del Teatro di Roma. Avverra’ sabato 16 novembre durante la nuova apertura serale straordinaria- dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso alle ore 23.00)- dei Musei di Piazza del Campidoglio, nell’ambito della manifestazione I Weekend della Mic. Ingresso gratuito con la Mic Card o biglietto al costo di un euro. Cogitationes MMXIX | collezione contemporanea e’ il titolo di un evento articolato in tre interventi distinti presentati per la prima volta e appositamente creati dalle compagnie Muta Imago, Industria Indipendente e mk per interagire con le opere e gli spazi del complesso museale. Insieme costruiranno una riflessione sulla forma del tempo e della visione con gli strumenti dell’arte del corpo, del suono e dell’immagine. Tre modi di attualizzare la storia mettendo in relazione esseri che vivono lo stesso luogo e che guardano allo stesso tempo. I visitatori potranno dialogare con i pensieri e le immagini che i Musei custodiscono a cominciare dal primo atto della serata dal titolo Passaggi, a cura di Muta Imago. Dalle 20.00 alle 24.00 nella Sala dei Filosofi e nel Gabinetto della Venere, all’interno del Palazzo Nuovo prendera’ vita una performance a ciclo continuo (con una sola interruzione di 15 minuti alle ore 21.15) in cui sette performer e un musicista di chitarra barocca creeranno una connessione tra i visitatori, i volti dei filosofi e le sinuose forme dell’Afrodite. I sette performer della Sala dei Filosofi reciteranno ai visitatori altrettanti testi tratti da Platone, Epicuro, Anassimandro e Democrito mentre nel vicino Gabinetto della Venere il musicista suonera’ per tutta la durata dei passaggi: una long durational performance live, a far da controcanto alle parole ascoltate.

Ancora dalle 20.00 alle 24.00 nel Cortile e nella Sala del Gladiatore dello stesso palazzo prendera’ vita la videoinstallazione e performance Talking bodies_Marforio e Galata morente a cura di Industria indipendente. Il corpo mitologico del Marforio e il corpo umano del Galata, due delle statue piu’ significative del Museo, diventeranno corpi contemporanei, attraverso l’immagine-pratica del tatuaggio (proiettato) che si formera’ sulle loro pelli marmoree. Terzo atto della serata sara’ invece Quattro danze coloniali viste da vicino a cura di mk. In sei fasce orarie all’interno della Sala Santa Petronilla, nel Salone di Palazzo Nuovo e nella Sala Pietro da Cortona prenderanno forma brevi pezzi coreografici di indagine sull’incontro e la distanza tra i corpi intitolati Passepartout, Bollywood, La vittima, Il Console di Leopoldville. Attraverso una retorica e un immaginario “coloniali” i visitatori entreranno in contatto con un mondo fatto di giochi di potere e sopraffazione, riflettendo sulla difficolta’ che si crea dall’incontro con qualsiasi diversita’ o differenza. Durante l’evento sara’ possibile partecipare alle visite guidate gratuite alla mostra Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte per gruppi di 25 persone (numero massimo), fino a esaurimento dei posti disponibili. L’appuntamento sara’ direttamente all’ingresso della mostra e si potra’ scegliere tra le seguenti fasce orarie: 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00.

A fare da contraltare alla serata ai Musei Capitolini, anche questa settimana saranno i consueti appuntamenti con i concerti gratuiti della Roma Tre Orchestra. Saranno le influenze ispaniche ad animare sabato 16 alle ore 16 il concerto Melodie dalla Spagna e non solo al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina. La clarinettista Marta Nizzardo e il chitarrista Marcello Iannotta eseguiranno i brani 7 canciones populares espanolas e La vida breve di Manuel De Falla; Oriental aus 12 danzas espanolas di Enrique Granados; Cafe’ 1930, Libertango e Nightclub 1960 di Astor Piazzolla. Domenica 17 alle ore 11 al Museo Carlo Bilotti sara’ la volta del concerto Solisti emergenti: Philipp Jonas e Maximilian Schairer. Violinista il primo e pianista il secondo, i due musicisti realizzeranno un programma musicale con la Sonata n. 17 per violino e pianoforte in do maggiore K. 296 di W. A. Mozart; la Sonata per violino e pianoforte n. 1 in do maggiore di L. v. Beethoven; la Sonata per violino e pianoforte n. 3 in do minore op. 45 di E. Grieg e Tzigane, per violino e pianoforte di M. Ravel. I Weekend della Mic sono promossi da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzati da Ze’tema Progetto Cultura e realizzati grazie alla collaborazione con le principali istituzioni culturali cittadine. La Mic Card puo’ essere acquistata, rinnovata o regalata (versione Gift Card) in una delle biglietterie dei Musei in Comune o nei Tourist Infopoint. In alternativa si potra’ acquistare sul sito www.museiincomuneroma.it (con l’aggiunta di 1 euro di prevendita).

PROGRAMMA Sabato 16 novembre, MUSEI CAPITOLINI, “Cogitationes MMXIX | collezione contemporanea”. A cura del Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Ingresso 1 euro o ingresso gratuito con la Mic. MUTA IMAGO | PASSAGGI: dalle 20.00 alle 24.00 – Sala dei Filosofi, Gabinetto della Venere. Ideazione: Riccardo Fazi, Claudia Sorace, ricerca e raccolta testi: Riccardo Fazi, Elisa Clara Maddalena, allestimento e luci: Maria Elena Fusacchia, chitarra barocca: Edoardo Coen, letture: Sara Bertolucci, Gloria Carovana, Michela de Rossi, Francesca Fedeli, Ivan Graziano, Marisa Grimaldo, Benedetta Parisi INDUSTRIA INDIPENDENTE | TALKING BODIES_MARFORIO E GALATA MORENTE, dalle 20.00 alle 24.00 – Cortile di Palazzo Nuovo, Sala del Gladiatore, con Erika Z. Galli, Martina Ruggeri, disegni: Industria Indipendente, curatori video: Lorenzo Bruno e Igor Renzetti. MK | QUATTRO DANZE COLONIALI VISTE DA VICINO, 4 interventi coreografici, ognuno ripetuto due volte, secondo questo programma: ore 20.30 – Sala di Santa Petronilla | Passeportout + Bollywood; ore 21:20 – Salone Palazzo Nuovo | La vittima; ore 21:50 – Sala Pietro Da Cortona | Il Console di Leopoldville; ore 22.20 – Sala di Santa Petronilla | Passeportout + Bollywood; ore 22.50 – Salone Palazzo Nuovo | La vittima; ore 23.20 – Sala Pietro Da Cortona | Il Console di Leopoldville. Con Philippe Barbut, Biagio Caravano, Sebastiano Geronimo e Laura Scarpini, musica: Lorenzo Bianchi Hoesch, coreografia: Michele Di Stefano. Sabato 16 novembre ore 16.00, MUSEO DELLA REPUBBLICA ROMANA E DELLA MEMORIA GARIBALDINA, “Melodie dalla Spagna e non solo”, a cura di Roma Tre Orchestra. Ingresso gratuito per tutti. Manuel De Falla: 7 canciones populares espanolas, Enrique Granados: Oriental aus 12 danzas espanolas, Manuel De Falla: La vida breve, Astor Piazzolla: Cafe’ 1930, Libertango, Nightclub 1960. Con Marta Nizzardo(clarinetto), Marcello Iannotta (chitarra). Domenica 17 novembre ore 11.00, MUSEO CARLO BILOTTI – ARANCIERA DI VILLA BORGHESE, “Solisti emergenti: Philipp Jonas e Maximilian Schairer”, a cura di Roma Tre Orchestra. Ingresso gratuito per tutti. W. A. Mozart: Sonata n. 17 per violino e pianoforte in do maggiore K. 296, L. v. Beethoven: Sonata per violino e pianoforte n. 1 in do maggiore. E. Grieg: Sonata per violino e pianoforte n. 3 in do minore op. 45, M. Ravel: Tzigane, per violino e pianoforte. Con Philipp Jonas (violin), Maximilian Schairer (pianoforte).