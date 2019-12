Comune Roma: tre giorni di laboratori con ‘Arti&Mestieri Expo’

Roma – Da oggi e fino a domenica 15 dicembre, le 4 Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale partecipano ad ‘Arti&Mestieri Expo’, l’evento dedicato a cultura e tradizione dell’artigianato, ospitato da Fiera di Roma. Durante la tre giorni di questa 14esima edizione della manifestazione, presso lo stand dedicato, docenti e allievi dei corsi sono protagonisti di una ricca calendarizzazione di eventi: dai laboratori ai workshop dimostrativi, passando per l’esposizione delle opere realizzate. Sono in programma, ogni giorno, 6 diversi laboratori, pensati per mostrare al pubblico il lavoro dei maestri artigiani che si cimenteranno nelle affascinanti discipline delle nostre scuole: dalla lavorazione del legno, alle tecniche di restauro e affresco, oreficeria, sartoria e pelletteria. Lo spazio comune Agora’, inoltre, diventa vetrina dimostrativa per la realizzazione di creazioni pittoriche, scultoree, progettazioni d’arredo innovativo, bijoux e accessori d’alta moda, oltre che un salotto a disposizione dei docenti e del pubblico per attivita’ conoscitive e divulgative rispetto ai corsi e alle materie insegnate.

“Bella e importante questa partecipazione dei corsisti delle Scuole d’Arti e dei Mestieri di Roma Capitale ad Arti&Mestieri Expo, occasione di matching fra domanda e offerta di qualita’ ed eccellenza del Made in Roma e del Made in Italy. Mostriamo a visitatori, appassionati e buyer il ‘saper fare bene’ che ci rende famosi nel mondo, con una marcia in piu’, quella della promozione. L’impegno profuso nel rilancio delle nostre Scuole punta i riflettori sui segreti professionali tramandati da generazioni di maestri artigiani, in chiave di visibilita’ e sensibilizzazione rispetto al valore effettivo di manufatti e produzioni”, dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale Carlo Cafarotti.